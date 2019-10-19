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15:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» разгромил «Атырау» и приблизился к четвертой строчке КПЛ

Талдыкорганский «Жетысу» разгромил «Атырау» в матче 30-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча, состоявшаяся в Атырау, завершилась со счетом 3:0. Причем все голы были забиты в первой тайме. На 11-й минуте отличился Мартин Тошев, на 37-й — Руслан Степанюк, а на 40-й — Ненад Адамович.

Благодаря этой победе «Жетысу», который располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрал 51 очко. А у «Атырау» осталось 20 баллов и предпоследнее место в КПЛ-2019.

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