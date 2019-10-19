«Жетысу» разгромил «Атырау» и приблизился к четвертой строчке КПЛ

Встреча, состоявшаяся в Атырау, завершилась со счетом 3:0. Причем все голы были забиты в первой тайме. На 11-й минуте отличился Мартин Тошев, на 37-й — Руслан Степанюк, а на 40-й — Ненад Адамович.