«Жетысу» разгромил «Атырау» и приблизился к четвертой строчке КПЛ
Талдыкорганский «Жетысу» разгромил «Атырау» в матче 30-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
Талдыкорганский «Жетысу» разгромил «Атырау» в матче 30-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
Встреча, состоявшаяся в Атырау, завершилась со счетом 3:0. Причем все голы были забиты в первой тайме. На 11-й минуте отличился Мартин Тошев, на 37-й — Руслан Степанюк, а на 40-й — Ненад Адамович.
Благодаря этой победе «Жетысу», который располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрал 51 очко. А у «Атырау» осталось 20 баллов и предпоследнее место в КПЛ-2019.