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16:37 (мск), источник: Lenta.Ru

«Эвертон» выиграл впервые за полтора месяца и покинул зону вылета АПЛ

«Эвертон» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в субботу, 19 октября, на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счетом 2:0 в пользу ливерпульского клуба. На 17-й минуте цели достиг удар из пределов штрафной площади полузащитника «ирисок» Бернарда. В добавленное время второй мяч на свой счет записал Гилфи Тор Сигурдссон.

«Эвертон» не выигрывал в АПЛ с 1 сентября, победа над лондонцами помогла «ирискам» набрать 10 очков и подняться на 12-е место, покинув зону вылета. В активе «Вест Хэма» 12 очков, команда расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Эвертон» 26 октября на выезде встретится с «Брайтоном». «Вест Хэм» в тот же день на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед».

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Главные тренеры
Марку СилваМануэль Пеллегрини
Голы
Анисиу Калдейра Бернард(Тео Уолкотт)17′
Гильфи Сигурдссон(Ришарлисон)90+2′
Составы команд
1Джордан Пикфорд
13Хименес Гаго Роберто
5Майкл Кин
21Анджело Огбонна
12Люка Динь
23Исса Диоп
78′
19Джибриль Сидибе
24Райан Фредерикс
21Андре Гомеш
89′
26Артур Масуаку
26Том Дэйвис
45+3′
10Мануэль Лансини
7Ришарлисон
41Деклан Райс
70′
20Анисиу Калдейра Бернард
22Себастьен Алле
13Йерри Мина
90′
16Марк Нобл
74′
2Мэйсон Холгейт
27Альбиан Айети
11Тео Уолкотт
86′
18Пабло Форнальс
63′
27Мойзе Кин
19Джек Уилшир
17Алекс Ивоби
87′
8Перейра Гомес Фелипе Андерсон
45′
10Гильфи Сигурдссон
7Андрей Ярмоленко
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)8
10Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
11Угловые2
15Фолы15
9Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяПол Тирни(Англия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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