«Эвертон» выиграл впервые за полтора месяца и покинул зону вылета АПЛ
«Эвертон» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в матче девятого тура Английской
«Эвертон» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в матче девятого тура Английской
Встреча прошла в субботу, 19 октября, на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счетом 2:0 в пользу ливерпульского клуба. На 17-й минуте цели достиг удар из пределов штрафной площади полузащитника «ирисок» Бернарда. В добавленное время второй мяч на свой счет записал Гилфи Тор Сигурдссон.
«Эвертон» не выигрывал в АПЛ с 1 сентября, победа над лондонцами помогла «ирискам» набрать 10 очков и подняться на 12-е место, покинув зону вылета. В активе «Вест Хэма» 12 очков, команда расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице.
В следующем туре «Эвертон» 26 октября на выезде встретится с «Брайтоном». «Вест Хэм» в тот же день на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед».
|Марку Силва
|Мануэль Пеллегрини
|Анисиу Калдейра Бернард(Тео Уолкотт)
|17′
|Гильфи Сигурдссон(Ришарлисон)
|90+2′
|1
|Джордан Пикфорд
|13
|Хименес Гаго Роберто
|5
|Майкл Кин
|21
|Анджело Огбонна
|12
|Люка Динь
|23
|Исса Диоп
78′
|19
|Джибриль Сидибе
|24
|Райан Фредерикс
|21
|Андре Гомеш
89′
|26
|Артур Масуаку
|26
|Том Дэйвис
45+3′
|10
|Мануэль Лансини
|7
|Ришарлисон
|41
|Деклан Райс
70′
|20
|Анисиу Калдейра Бернард
|22
|Себастьен Алле
|13
|Йерри Мина
90′
|16
|Марк Нобл
74′
|2
|Мэйсон Холгейт
|27
|Альбиан Айети
|11
|Тео Уолкотт
86′
|18
|Пабло Форнальс
63′
|27
|Мойзе Кин
|19
|Джек Уилшир
|17
|Алекс Ивоби
87′
|8
|Перейра Гомес Фелипе Андерсон
45′
|10
|Гильфи Сигурдссон
|7
|Андрей Ярмоленко
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|8
|10
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|15
|9
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Пол Тирни(Англия)