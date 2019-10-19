«Эвертон» выиграл впервые за полтора месяца и покинул зону вылета АПЛ

Источник: AP 2019

Встреча прошла в субботу, 19 октября, на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счетом 2:0 в пользу ливерпульского клуба. На 17-й минуте цели достиг удар из пределов штрафной площади полузащитника «ирисок» Бернарда. В добавленное время второй мяч на свой счет записал Гилфи Тор Сигурдссон.

«Эвертон» не выигрывал в АПЛ с 1 сентября, победа над лондонцами помогла «ирискам» набрать 10 очков и подняться на 12-е место, покинув зону вылета. В активе «Вест Хэма» 12 очков, команда расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице.