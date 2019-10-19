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18:42 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ и «Гомеля» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ не сумели победить «Гомель» в матче 25-го тура чемпионата Беларуси, игра закончилась ничьей — 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодняшний поединок на поле «Борисов-Арены» действующие чемпионы страны начали активно, заработав пенальти в середине первого тайма. Однако удар Бояна Дубаича отразил голкипер гомельчан Денис Кавлинов. Тут же гости провели быструю атаку, и после подачи углового удара Барди Акубардия поразил ворота Антона Чичкана. Несмотря на все усилия, до перерыва борисовчанам отыграться не удалось. Во второй половине хозяева полностью владели инициативой, провели множество атак, и на 74-й минуте Евгений Яблонский сумел восстановить равновесие, но большего БАТЭ не добился — 1:1.

В стартовом матче 25-го тура мозырская «Славия» принимала сегодня гостей из гродненского «Немана» и уступила 0:1. Победный гол на 69-й минуте игры забил Валерий Жуковский. Для гродненской дружины это первая виктория после двух поражений кряду.

Позже футболисты минского «Динамо» сыграют на своем поле с «Витебском».

Еще три встречи этого тура состоятся 20 октября. Лидер турнира брестское «Динамо» примет у себя дома «Слуцк», в Могилеве местный клуб «Дняпро» встретится с солигорским «Шахтером, в Жодино футболисты «Торпедо-БелАЗа» будут соперничать с «Ислочью». Завершится тур в понедельник, 21 октября, матчем «Городея» — «Энергетик-БГУ».

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Динамо» (Брест) — 61 очко (24 матча), БАТЭ — 57 (24), «Шахтер» — 57 (24), «Динамо» (Минск) — 45 (23).

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