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18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» на 91-й минуте упустила победу в матче с «Аугсбургом»

В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» принимал мюнхенскую «Баварию».

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Встреча состоялась в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Счёт открыл нападающий «Аугсбурга» Марко Рихтер на 1-й минуте. На 14-й минуте отличился форвард «Баварии» Роберт Левандовски. В начале второго тайма полузащитник Серж Гнабри вывел вперёд клуб из Мюнхена. Ничью хозяевам принёс нападающий Альфред Финнбогасон на 91-й минуте.

«Бавария», набрав 15 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. В 9-м туре команда Нико Ковача на своём поле сыграет с берлинским «Унионом». Встреча состоится 26 октября, начало — в 16:30 мск.

Результаты других матчей 8-го тура Бундеслиги

«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург» — 1:1.

«Вердер» — «Герта» — 1:1.

«Фортуна» — «Майнц» — 1:0.

«Унион» — «Фрайбург» — 2:0.

Аугсбург
2:2
Первый тайм: 1:1
Бавария
Футбол, Германия, Тур 819.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)WWK Arena
Главные тренеры
Мартин ШмидтНико Ковач
Голы
Марко Рихтер(Рани Хедира)1′
Роберт Левандовски(Серж Гнабри)14′
Альфред Финнбогасон(Серхио Кордова)90+1′
Серж Гнабри(Филиппе Коутинью)49′
Составы команд
21Томаш Коубек
90+4′
1Мануэль Нойер
2Штефан Лихтштайнер
5Бенжамен Павар
18Тин Едвай
21Люка Эрнандез
19Феликс Удуокхай
32Джошуа Киммих
37′
31Филипп Макс
6Тиагу Алькантара
42′
8Рани Хедира
73′
8Хави Мартинес
84′
14Ян Моравек
29Кингсли Коман
16Рубен Варгас
9Роберт Левандовски
36Рис Оксфорд
63′
4Никлас Зюле
12′
24Фредрик Йенсен
27Давид Алаба
7Флориан Нидерлехнер
68′
10Филиппе Коутинью
80′
27Альфред Финнбогасон
25Томас Мюллер
23Марко Рихтер
63′82′
22Серж Гнабри
86′
9Серхио Кордова
18Леон Горецка
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)24
7Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
3Угловые7
11Фолы7
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДаниэль Зиберт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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