«Бавария» на 91-й минуте упустила победу в матче с «Аугсбургом»

Встреча состоялась в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Счёт открыл нападающий «Аугсбурга» Марко Рихтер на 1-й минуте. На 14-й минуте отличился форвард «Баварии» Роберт Левандовски. В начале второго тайма полузащитник Серж Гнабри вывел вперёд клуб из Мюнхена. Ничью хозяевам принёс нападающий Альфред Финнбогасон на 91-й минуте.

«Бавария», набрав 15 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. В 9-м туре команда Нико Ковача на своём поле сыграет с берлинским «Унионом». Встреча состоится 26 октября, начало — в 16:30 мск.

Результаты других матчей 8-го тура Бундеслиги

«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург» — 1:1.

«Вердер» — «Герта» — 1:1.

«Фортуна» — «Майнц» — 1:0.