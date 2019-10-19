«Бавария» на 91-й минуте упустила победу в матче с «Аугсбургом»
В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» принимал мюнхенскую «Баварию».
В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» принимал мюнхенскую «Баварию».
Встреча состоялась в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена» и завершилась со счётом 2:2.
Счёт открыл нападающий «Аугсбурга» Марко Рихтер на 1-й минуте. На 14-й минуте отличился форвард «Баварии» Роберт Левандовски. В начале второго тайма полузащитник Серж Гнабри вывел вперёд клуб из Мюнхена. Ничью хозяевам принёс нападающий Альфред Финнбогасон на 91-й минуте.
«Бавария», набрав 15 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. В 9-м туре команда Нико Ковача на своём поле сыграет с берлинским «Унионом». Встреча состоится 26 октября, начало — в 16:30 мск.
Результаты других матчей 8-го тура Бундеслиги
«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург» — 1:1.
«Вердер» — «Герта» — 1:1.
«Фортуна» — «Майнц» — 1:0.
«Унион» — «Фрайбург» — 2:0.
|Мартин Шмидт
|Нико Ковач
|Марко Рихтер(Рани Хедира)
|1′
|Роберт Левандовски(Серж Гнабри)
|14′
|Альфред Финнбогасон(Серхио Кордова)
|90+1′
|Серж Гнабри(Филиппе Коутинью)
|49′
|21
|Томаш Коубек
90+4′
|1
|Мануэль Нойер
|2
|Штефан Лихтштайнер
|5
|Бенжамен Павар
|18
|Тин Едвай
|21
|Люка Эрнандез
|19
|Феликс Удуокхай
|32
|Джошуа Киммих
37′
|31
|Филипп Макс
|6
|Тиагу Алькантара
42′
|8
|Рани Хедира
73′
|8
|Хави Мартинес
84′
|14
|Ян Моравек
|29
|Кингсли Коман
|16
|Рубен Варгас
|9
|Роберт Левандовски
|36
|Рис Оксфорд
63′
|4
|Никлас Зюле
12′
|24
|Фредрик Йенсен
|27
|Давид Алаба
|7
|Флориан Нидерлехнер
68′
|10
|Филиппе Коутинью
80′
|27
|Альфред Финнбогасон
|25
|Томас Мюллер
|23
|Марко Рихтер
63′82′
|22
|Серж Гнабри
86′
|9
|Серхио Кордова
|18
|Леон Горецка
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|24
|7
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|7
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Даниэль Зиберт(Германия)