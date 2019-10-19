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19:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» с Черышевым избежала поражения в гостевом матче с «Атлетико»

В 9-м туре испанской Примеры «Атлетико» принимал «Валенсию».

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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд на 36-й минуте благодаря точному удару нападающего Диего Косты с пенальти. Гостям удалось уйти от поражения в концовке встречи усилиями полузащитника Даниэля Парехо. Доигрывали встречу «летучие мыши» в меньшинстве — на 91-й минуте с поля был удалён хавбек Ли Кан Ин.

В составе «Валенсии» участие в матче принял российский полузащитник Денис Черышев. Игрок провёл на поле 76 минут, после чего был заменён.

Атлетико
1:1
Первый тайм: 1:0
Валенсия
Футбол, Испания, Тур 919.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего СимеонеАльберт Селадес
Голы
Диегу Коста36′
Даниэль Парехо82′
Составы команд
13Ян Облак
13Яспер Силлессен
2Хосе Хименес
3Хауме Коста
4Сантьяго Ариас
5Габриэл Паулиста
18де Алмейда Монтейру Фелипе
18Даниэль Васс
6Коке
24Эсекиэль Гарай
8Ньигес Сауль
10Даниэль Парехо
7Жоау Феликс
44′
17Франсис Коклен
19Диегу Коста
22Макси Гомес
22Марио Эрмосо
54′
6Жоффре Кондогбья
65′
12Ренан Лоди
9Кевин Гамейро
5Томас Партей
29′54′
11Денис Черышев
39′78′
11Тома Лемар
16Ли Кан Ин
90+1′
9Альваро Мората
68′
20Ферран Торрес
71′
14Маркос Льоренте
8Карлос Солер
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
13Удары (всего)7
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
18Фолы12
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАдриан Кордеро Вега(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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