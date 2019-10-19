«Валенсия» с Черышевым избежала поражения в гостевом матче с «Атлетико»
В 9-м туре испанской Примеры «Атлетико» принимал «Валенсию».
В 9-м туре испанской Примеры «Атлетико» принимал «Валенсию».
Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.
Хозяева вышли вперёд на 36-й минуте благодаря точному удару нападающего Диего Косты с пенальти. Гостям удалось уйти от поражения в концовке встречи усилиями полузащитника Даниэля Парехо. Доигрывали встречу «летучие мыши» в меньшинстве — на 91-й минуте с поля был удалён хавбек Ли Кан Ин.
В составе «Валенсии» участие в матче принял российский полузащитник Денис Черышев. Игрок провёл на поле 76 минут, после чего был заменён.
|Диего Симеоне
|Альберт Селадес
|Диегу Коста
|36′
|Даниэль Парехо
|82′
|13
|Ян Облак
|13
|Яспер Силлессен
|2
|Хосе Хименес
|3
|Хауме Коста
|4
|Сантьяго Ариас
|5
|Габриэл Паулиста
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
|18
|Даниэль Васс
|6
|Коке
|24
|Эсекиэль Гарай
|8
|Ньигес Сауль
|10
|Даниэль Парехо
|7
|Жоау Феликс
44′
|17
|Франсис Коклен
|19
|Диегу Коста
|22
|Макси Гомес
|22
|Марио Эрмосо
54′
|6
|Жоффре Кондогбья
65′
|12
|Ренан Лоди
|9
|Кевин Гамейро
|5
|Томас Партей
29′54′
|11
|Денис Черышев
39′78′
|11
|Тома Лемар
|16
|Ли Кан Ин
90+1′
|9
|Альваро Мората
68′
|20
|Ферран Торрес
71′
|14
|Маркос Льоренте
|8
|Карлос Солер
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Адриан Кордеро Вега(Испания)