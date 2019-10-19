«Челси» вышел на третье место в АПЛ благодаря третьей победе подряд
Лондонский «Челси» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче девятого тура Английской
Лондонский «Челси» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче девятого тура Английской
Встреча прошла в субботу, 19 октября, в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. «Аристократы» вышли вперед на 73-й минуте усилиями Маркоса Алонсо. Этот гол оказался единственным в матче.
Третья победа подряд позволила «Челси» набрать 17 очков и выйти на третье место в чемпионате Англии. «Ньюкасл» имеет в активе восемь очков и располагается на 18-м месте.
В следующем туре «Челси» 26 октября на выезде сыграет с «Бернли». «Ньюкасл» на день позже на своем поле примет «Вулверхэмптон».
|Фрэнк Лэмпард
|Стив Брюс
|Маркос Алонсо(Каллум Хадсон-Одои)
|73′
|1
|Кепа Аррисабалага
|1
|Мартин Дубравка
|3
|Маркос Алонсо
23′
|2
|Киран Кларк
43′
|15
|Курт Зума
|5
|Фабиан Шер
|28
|Сесар Аспиликуэта
|6
|Джамал Ласкеллес
|29
|Фикайо Томори
45+1′
|15
|Йетро Виллемс
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|22
|ДеАндре Йедлин
|9
|Тэмми Абрахам
|36
|Шон Лонгстафф
|10
|Виллиан
|43
|Мэттью Лонгстафф
|8
|Росс Баркли
43′
|24
|Мигель Альмирон
70′
|17
|Матео Ковачич
|7
|Энди Кэрролл
|19
|Мэйсон Маунт
64′
|9
|Жоэлинтон
83′
|22
|Кристиан Пулишич
|30
|Кристиан Атсу
|20
|Каллум Хадсон-Одои
90′
|10
|Аллан Сен-Максимен
85′
|24
|Рис I Джеймс
|12
|Дуайт Гэйл
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|0
|10
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Андре Марринер(Англия)