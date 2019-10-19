«Челси» вышел на третье место в АПЛ благодаря третьей победе подряд

Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 19 октября, в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. «Аристократы» вышли вперед на 73-й минуте усилиями Маркоса Алонсо. Этот гол оказался единственным в матче.

Третья победа подряд позволила «Челси» набрать 17 очков и выйти на третье место в чемпионате Англии. «Ньюкасл» имеет в активе восемь очков и располагается на 18-м месте.