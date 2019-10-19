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19:22 (мск), источник: Lenta.Ru

«Челси» вышел на третье место в АПЛ благодаря третьей победе подряд

Лондонский «Челси» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 19 октября, в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. «Аристократы» вышли вперед на 73-й минуте усилиями Маркоса Алонсо. Этот гол оказался единственным в матче.

Третья победа подряд позволила «Челси» набрать 17 очков и выйти на третье место в чемпионате Англии. «Ньюкасл» имеет в активе восемь очков и располагается на 18-м месте.

В следующем туре «Челси» 26 октября на выезде сыграет с «Бернли». «Ньюкасл» на день позже на своем поле примет «Вулверхэмптон».

Челси
1:0
Первый тайм: 0:0
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 919.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Stamford Bridge
Главные тренеры
Фрэнк ЛэмпардСтив Брюс
Голы
Маркос Алонсо(Каллум Хадсон-Одои)73′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
1Мартин Дубравка
3Маркос Алонсо
23′
2Киран Кларк
43′
15Курт Зума
5Фабиан Шер
28Сесар Аспиликуэта
6Джамал Ласкеллес
29Фикайо Томори
45+1′
15Йетро Виллемс
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
22ДеАндре Йедлин
9Тэмми Абрахам
36Шон Лонгстафф
10Виллиан
43Мэттью Лонгстафф
8Росс Баркли
43′
24Мигель Альмирон
70′
17Матео Ковачич
7Энди Кэрролл
19Мэйсон Маунт
64′
9Жоэлинтон
83′
22Кристиан Пулишич
30Кристиан Атсу
20Каллум Хадсон-Одои
90′
10Аллан Сен-Максимен
85′
24Рис I Джеймс
12Дуайт Гэйл
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)4
6Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
11Угловые0
10Фолы10
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАндре Марринер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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