«Тоттенхэм» на своем поле ушел от поражения в игре с худшей командой АПЛ
«Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Уотфордом» в матче девятого тура Английской
«Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Уотфордом» в матче девятого тура Английской
Встреча прошла в субботу, 19 октября, в Лондоне и завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте Абдулайе Дукуре замкнул фланговую передачу и вывел «шершней» вперед. Уйти от поражения «шпоры» смогли благодаря голу Деле Алли на 86-й минуте.
«Уотфорд» с четырьмя очками остается на последнем месте в турнирной таблице. «Тоттенхэм» не смог победить во втором матче подряд и с 12-ю очками располагается на седьмом месте в чемпионате.
В следующем туре «Тоттенхэм» 27 октября на выезде сыграет с лидером чемпионата «Ливерпулем». «Уотфорд» днем раньше на своем поле примет «Борнмут».
|Маурисио Покеттино
|Кике Санчес Флорес
|Деле Алли
|86′
|Абдулай Дукуре(Дарил Янмат)
|6′
|22
|Пауло Гассанига
|26
|Бен Фостер
|3
|Дэнни Роуз
|4
|Крейг Доусон
|4
|Тоби Алдервейрелд
|15
|Крейг Каткарт
|5
|Ян Фертонген
|25
|Хосе Холевас
90′
|24
|Серж Орье
|27
|Кристиан Кабаселе
|17
|Мусса Сиссоко
77′
|8
|Том Клеверли
|20
|Деле Алли
90′
|14
|Натаниэл Чалоба
|10
|Харри Кейн
|16
|Абдулай Дукуре
|6
|Давинсон Санчес
13′46′
|2
|Дарил Янмат
71′
|7
|Сон Хын Мин
|21
|Кико Фемения
|8
|Харри Уинкс
71′
|37
|Роберто Перейра
84′84′
|28
|Танги Ндомбеле
|19
|Уилл Хьюз
|27
|Лукас Моура
63′
|10
|Дэнни Уэлбек
4′
|11
|Эрик Ламела
|7
|Жерар Деулофеу
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|2
|4
|Фолы
|7
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Крис Кавана(Англия)