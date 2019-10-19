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19:27 (мск), источник: Lenta.Ru

«Тоттенхэм» на своем поле ушел от поражения в игре с худшей командой АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Уотфордом» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в субботу, 19 октября, в Лондоне и завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте Абдулайе Дукуре замкнул фланговую передачу и вывел «шершней» вперед. Уйти от поражения «шпоры» смогли благодаря голу Деле Алли на 86-й минуте.

«Уотфорд» с четырьмя очками остается на последнем месте в турнирной таблице. «Тоттенхэм» не смог победить во втором матче подряд и с 12-ю очками располагается на седьмом месте в чемпионате.

В следующем туре «Тоттенхэм» 27 октября на выезде сыграет с лидером чемпионата «Ливерпулем». «Уотфорд» днем раньше на своем поле примет «Борнмут».

Тоттенхэм Хотспур
1:1
Первый тайм: 0:1
Уотфорд
Футбол, Англия, Тур 919.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноКике Санчес Флорес
Голы
Деле Алли86′
Абдулай Дукуре(Дарил Янмат)6′
Составы команд
22Пауло Гассанига
26Бен Фостер
3Дэнни Роуз
4Крейг Доусон
4Тоби Алдервейрелд
15Крейг Каткарт
5Ян Фертонген
25Хосе Холевас
90′
24Серж Орье
27Кристиан Кабаселе
17Мусса Сиссоко
77′
8Том Клеверли
20Деле Алли
90′
14Натаниэл Чалоба
10Харри Кейн
16Абдулай Дукуре
6Давинсон Санчес
13′46′
2Дарил Янмат
71′
7Сон Хын Мин
21Кико Фемения
8Харри Уинкс
71′
37Роберто Перейра
84′84′
28Танги Ндомбеле
19Уилл Хьюз
27Лукас Моура
63′
10Дэнни Уэлбек
4′
11Эрик Ламела
7Жерар Деулофеу
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)4
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
11Угловые2
4Фолы7
5Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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