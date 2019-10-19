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19:43 (мск), источник: Lenta.Ru

«Лестер» одержал волевую победу и вышел на второе место в АПЛ

«Лестер» на своем поле обыграл «Бернли» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча состоялась в субботу, 19 октября, и завершилась с счетом 2:1 в пользу хозяев. На 26-й минуте гостей вывел вперед Крис Вуд. В концовке первого тайма равенство восстановил форвард «лис» Джейми Варди. Победу «Лестеру» на 74-й минуте точным ударом принес Юри Тилеманс.

После девяти туров в активе «Лестера» 17 очков, команда вышла на второе место в чемпионате. «Бернли» набрал 12 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице.

В следующем туре «Лестер» 25 октября на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Бернли» днем позже на своем поле примет «Челси».

Лестер
2:1
Первый тайм: 1:1
Бернли
Футбол, Англия, Тур 919.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)King Power Stadium
Главные тренеры
Брендан РоджерсШон Дайч
Голы
Джейми Варди(Харви Барнс)45′
Крис Вуд(Дуайт Макнейл)26′
Юри Тилеманс(Харви Барнс)74′
Составы команд
1Каспер Шмайхель
1Ник Поуп
3Бен Чилвелл
2Мэттью Лоутон
90+4′
4Чаглар Сеюнджю
5Джеймс Тарковски
6Джонатан Эванс
6Бен Ми
21Рикарду Перейра
23Эрик Питерс
8Юри Тилеманс
13Джефф Хендрик
2′
25Уилфред Ндиди
18Эшли Уэствуд
9Джейми Варди
9Крис Вуд
63′
10Джеймс Мэддисон
76′
11Дуайт Макнейл
26Деннис Прат
12Роберт Брэйди
65′
15Харви Барнс
79′
25Аарон Леннон
5Уэстли Морган
19Джей Родригес
83′
17Айосе Перес
67′
27Матей Выдра
7Демарэй Грэй
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)8
2Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
9Угловые4
4Фолы8
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяДжон Мосс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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