«Лестер» одержал волевую победу и вышел на второе место в АПЛ
«Лестер» на своем поле обыграл «Бернли» в матче девятого тура Английской
«Лестер» на своем поле обыграл «Бернли» в матче девятого тура Английской
Встреча состоялась в субботу, 19 октября, и завершилась с счетом 2:1 в пользу хозяев. На 26-й минуте гостей вывел вперед Крис Вуд. В концовке первого тайма равенство восстановил форвард «лис» Джейми Варди. Победу «Лестеру» на 74-й минуте точным ударом принес Юри Тилеманс.
После девяти туров в активе «Лестера» 17 очков, команда вышла на второе место в чемпионате. «Бернли» набрал 12 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице.
В следующем туре «Лестер» 25 октября на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Бернли» днем позже на своем поле примет «Челси».
|Брендан Роджерс
|Шон Дайч
|Джейми Варди(Харви Барнс)
|45′
|Крис Вуд(Дуайт Макнейл)
|26′
|Юри Тилеманс(Харви Барнс)
|74′
|1
|Каспер Шмайхель
|1
|Ник Поуп
|3
|Бен Чилвелл
|2
|Мэттью Лоутон
90+4′
|4
|Чаглар Сеюнджю
|5
|Джеймс Тарковски
|6
|Джонатан Эванс
|6
|Бен Ми
|21
|Рикарду Перейра
|23
|Эрик Питерс
|8
|Юри Тилеманс
|13
|Джефф Хендрик
2′
|25
|Уилфред Ндиди
|18
|Эшли Уэствуд
|9
|Джейми Варди
|9
|Крис Вуд
63′
|10
|Джеймс Мэддисон
76′
|11
|Дуайт Макнейл
|26
|Деннис Прат
|12
|Роберт Брэйди
65′
|15
|Харви Барнс
79′
|25
|Аарон Леннон
|5
|Уэстли Морган
|19
|Джей Родригес
83′
|17
|Айосе Перес
67′
|27
|Матей Выдра
|7
|Демарэй Грэй
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|4
|4
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)