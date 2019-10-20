«Лион» сыграл вничью с «Дижоном» в матче чемпионата Франции

Источник: РИА "Новости"

Субботняя игра в Лионе завершилась со счетом 0:0.

Встреча с «Дижоном» стала для «Лиона» первой под руководством нового тренера Руди Гарсии. В понедельник французский специалист сменил на этом посту бразильца Сильвиньо.

«Лион» с 10 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1, безвыигрышная серия команды в чемпионате достигла восьми матчей (четыре ничьи и четыре поражения). «Дижон» набрал 9 очков и расположился на 18-й строчке.