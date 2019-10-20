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19 октября, источник: Спорт РИА Новости

«Лион» сыграл вничью с «Дижоном» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. «Лион», который является соперником санкт-петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, на своем поле сыграл вничью с «Дижоном» в матче 10-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Субботняя игра в Лионе завершилась со счетом 0:0.

Встреча с «Дижоном» стала для «Лиона» первой под руководством нового тренера Руди Гарсии. В понедельник французский специалист сменил на этом посту бразильца Сильвиньо.

«Лион» с 10 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1, безвыигрышная серия команды в чемпионате достигла восьми матчей (четыре ничьи и четыре поражения). «Дижон» набрал 9 очков и расположился на 18-й строчке.

Первый матч группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лионом» прошел 17 сентября во Франции и закончился вничью — 1:1. Вторая встреча состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге.

Лион
0:0
Первый тайм: 0:0
Дижон
Футбол, Франция, Тур 1019.10.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Руди ГарсияСтефан Жобар
Составы команд
1Антони Лопеш
16Альфред Гомис
5Джейсон Денайер
2Микаэль Альфонс
6Антониу Марселу
3Ндонда Музинга
20Фернанду де Оливейра Марсал
24Весли Лотоа
23Кенни Тете
25Брюно Экуэле Манга
8Уссем Ауар
22Дидье Ндонг
29Люка Тузар
9Стефи Мавидиди
9Мусса Дембеле
11Жулиу Тавареш
12Тиагу Мендес
62′
4Найеф Агерд
58′
17Джефф Рейне-Аделаида
5Сену Кулибали
7Мартен Террье
55′
8Брайан Сумаре
55′
10Бертран Траоре
7Фредерик Саммаритано
27Максвел Гнали Корне
83′
21Мунир Шуйар
70′
18Райан Черки
20Ромен Амальфитано
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
24Удары (всего)6
10Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
8Угловые1
12Фолы11
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяФранк Шнайдер(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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