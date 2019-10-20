«Лион» сыграл вничью с «Дижоном» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. «Лион», который является соперником
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. «Лион», который является соперником
Субботняя игра в Лионе завершилась со счетом 0:0.
Встреча с «Дижоном» стала для «Лиона» первой под руководством нового тренера Руди Гарсии. В понедельник французский специалист сменил на этом посту бразильца Сильвиньо.
«Лион» с 10 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1, безвыигрышная серия команды в чемпионате достигла восьми матчей (четыре ничьи и четыре поражения). «Дижон» набрал 9 очков и расположился на 18-й строчке.
Первый матч группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лионом» прошел 17 сентября во Франции и закончился вничью — 1:1. Вторая встреча состоится 27 ноября в
|Руди Гарсия
|Стефан Жобар
|1
|Антони Лопеш
|16
|Альфред Гомис
|5
|Джейсон Денайер
|2
|Микаэль Альфонс
|6
|Антониу Марселу
|3
|Ндонда Музинга
|20
|Фернанду де Оливейра Марсал
|24
|Весли Лотоа
|23
|Кенни Тете
|25
|Брюно Экуэле Манга
|8
|Уссем Ауар
|22
|Дидье Ндонг
|29
|Люка Тузар
|9
|Стефи Мавидиди
|9
|Мусса Дембеле
|11
|Жулиу Тавареш
|12
|Тиагу Мендес
62′
|4
|Найеф Агерд
58′
|17
|Джефф Рейне-Аделаида
|5
|Сену Кулибали
|7
|Мартен Террье
55′
|8
|Брайан Сумаре
55′
|10
|Бертран Траоре
|7
|Фредерик Саммаритано
|27
|Максвел Гнали Корне
83′
|21
|Мунир Шуйар
70′
|18
|Райан Черки
|20
|Ромен Амальфитано
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|6
|10
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Франк Шнайдер(Франция)