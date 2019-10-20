«Манчестер Сити» вернулся на второе место в АПЛ после выездной победы

Встреча прошла в субботу, 19 октября, в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 39-й минуте форвард «горожан» Габриэл Жезус ударом головой вывел «Сити» вперед. Через две минуты Давид Силва пробил из пределов штрафной и удвоил преимущество команды из Манчестера. Во втором тайме зрители голов не увидели.