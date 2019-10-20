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19 октября, источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» вернулся на второе место в АПЛ после выездной победы

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в субботу, 19 октября, в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 39-й минуте форвард «горожан» Габриэл Жезус ударом головой вывел «Сити» вперед. Через две минуты Давид Силва пробил из пределов штрафной и удвоил преимущество команды из Манчестера. Во втором тайме зрители голов не увидели.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 19 очков и вернуться на второе место в турнирной таблице. В активе «Кристал Пэлас» 14 очков, команда располагается на шестой позиции в чемпионате.

В следующем туре «Манчестер Сити» 26 октября на своем поле встретится с «Астон Виллой». «Кристал Пэлас» днем позже на выезде сыграет с «Арсеналом».

Кристал Пэлас
0:2
Первый тайм: 0:2
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 919.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Selhurst Park
Главные тренеры
Рой ХоджсонХосеп Гвардьола
Голы
Габриэл Жезус(Бернарду Силва)39′
Давид Сильва(Рахим Стерлинг)41′
Составы команд
13Уэйн Хеннесси
31Эдерсон
2Джоэл Уорд
22Бенжамен Менди
3Патрик ван Анхолт
27Жоау Канселу
24Гэри Кэйхилл
8Илкай Гюндоган
8Шейку Куяте
16Родриго Эрнандес
18Джеймс Макартур
25Фернандинью
9Джордан Айю
7Рахим Стерлинг
46′
11Вильфрид Заа
9Габриэл Жезус
5Джеймс Томкинс
83′
20Бернарду Силва
6Скотт Данн
17Кевин Де Брейне
90′
4Лука Миливоевич
13′76′
47Фил Фоуден
17Кристиан Бентеке
21Давид Сильва
79′
15Джеффри Шлупп
55′
5Джон Стоунс
10Эндрос Таунсенд
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)21
2Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
1Угловые8
8Фолы10
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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