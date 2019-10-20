«Манчестер Сити» вернулся на второе место в АПЛ после выездной победы
«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче девятого тура Английской
«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче девятого тура Английской
Встреча прошла в субботу, 19 октября, в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 39-й минуте форвард «горожан» Габриэл Жезус ударом головой вывел «Сити» вперед. Через две минуты Давид Силва пробил из пределов штрафной и удвоил преимущество команды из Манчестера. Во втором тайме зрители голов не увидели.
Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 19 очков и вернуться на второе место в турнирной таблице. В активе «Кристал Пэлас» 14 очков, команда располагается на шестой позиции в чемпионате.
В следующем туре «Манчестер Сити» 26 октября на своем поле встретится с «Астон Виллой». «Кристал Пэлас» днем позже на выезде сыграет с «Арсеналом».
|Рой Ходжсон
|Хосеп Гвардьола
|Габриэл Жезус(Бернарду Силва)
|39′
|Давид Сильва(Рахим Стерлинг)
|41′
|13
|Уэйн Хеннесси
|31
|Эдерсон
|2
|Джоэл Уорд
|22
|Бенжамен Менди
|3
|Патрик ван Анхолт
|27
|Жоау Канселу
|24
|Гэри Кэйхилл
|8
|Илкай Гюндоган
|8
|Шейку Куяте
|16
|Родриго Эрнандес
|18
|Джеймс Макартур
|25
|Фернандинью
|9
|Джордан Айю
|7
|Рахим Стерлинг
46′
|11
|Вильфрид Заа
|9
|Габриэл Жезус
|5
|Джеймс Томкинс
83′
|20
|Бернарду Силва
|6
|Скотт Данн
|17
|Кевин Де Брейне
90′
|4
|Лука Миливоевич
13′76′
|47
|Фил Фоуден
|17
|Кристиан Бентеке
|21
|Давид Сильва
79′
|15
|Джеффри Шлупп
55′
|5
|Джон Стоунс
|10
|Эндрос Таунсенд
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|21
|2
|Удары в створ
|10
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|8
|8
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)