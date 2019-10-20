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19 октября, источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Полузащитник «Атлетико» Феликс пропустит до шести матчей из-за травмы

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Футболист «Атлетико» Жуан Феликс пропустит от четырех до шести матчей из-за травмы голеностопа, сообщает As.

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Источник: Reuters

Феликс получил повреждение в субботу в домашней встрече девятого тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1). Португалец покинул поле на 80-й минуте, оставив свою команду в меньшинстве. Позже «Атлетико» на своем официальном сайте сообщил, что у 19-летнего хавбека диагностировано растяжение связок голеностопного сустава правой ноги.

По информации источника, Феликс не сыграет в матче группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Байером», а также пропустит встречи национального чемпионата с «Атлетиком», «Алавесом» и «Севильей». Отмечается, что участие португальца во втором матче с «Байером», который состоится 6 ноября, находится под вопросом.

В текущем сезоне Феликс провел 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

«Атлетико» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. Первая игра состоялась в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу испанского клуба, ответная пройдет 11 декабря в Мадриде.

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