СМИ: Полузащитник «Атлетико» Феликс пропустит до шести матчей из-за травмы

Источник: Reuters

Феликс получил повреждение в субботу в домашней встрече девятого тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1). Португалец покинул поле на 80-й минуте, оставив свою команду в меньшинстве. Позже «Атлетико» на своем официальном сайте сообщил, что у 19-летнего хавбека диагностировано растяжение связок голеностопного сустава правой ноги.

По информации источника, Феликс не сыграет в матче группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Байером», а также пропустит встречи национального чемпионата с «Атлетиком», «Алавесом» и «Севильей». Отмечается, что участие португальца во втором матче с «Байером», который состоится 6 ноября, находится под вопросом.

В текущем сезоне Феликс провел 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.