«Реал» потерпел первое поражение в чемпионате Испании по футболу

Единственный мяч в игре забил Лаго Джуниор (7-я минута). На 74-й минуте защитник «Реала» Альваро Одриосола получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

В турнирной таблице «Реал» идет на втором месте, набрав 18 очков, лидирует «Барселона» (19). «Мальорка» поднялась на 14-ю строчку, в активе клуба 10 очков. В следующем туре «Реал» должен был сыграть с «Барселоной», но матч перенесли из-за беспорядков в Каталонии. 22 октября «Реал» сыграет в Лиге чемпионов против турецкого «Галатасарая».