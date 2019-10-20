«Реал» потерпел первое поражение в чемпионате Испании по футболу
ТАСС, 20 октября. Мадридский «Реал» со счетом 0:1 проиграл «Мальорке» в гостевом матче 9-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 20 октября. Мадридский «Реал» со счетом 0:1 проиграл «Мальорке» в гостевом матче 9-го тура чемпионата Испании по футболу.
Единственный мяч в игре забил Лаго Джуниор (7-я минута). На 74-й минуте защитник «Реала» Альваро Одриосола получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
«Реал» потерпел первое поражение в национальном чемпионате, «Мальорка» одержала вторую победу подряд.
В турнирной таблице «Реал» идет на втором месте, набрав 18 очков, лидирует «Барселона» (19). «Мальорка» поднялась на 14-ю строчку, в активе клуба 10 очков. В следующем туре «Реал» должен был сыграть с «Барселоной», но матч перенесли
|Висенте Морено
|Зинедин Зидан
|Лаго Джуниор(Алейкс Фебас)
|7′
|1
|Мануэль Родригес Рейна
|13
|Тибо Куртуа
|15
|Фран Гамес
|19
|Альваро Одриосола
19′74′
|21
|Антонио Райльо
|12
|Марселу
|24
|Мартин Вальент
|3
|Эдер Милитау
|8
|Сальва Севилья
|4
|Серхио Рамос
|22
|Анте Будимир
|16
|Хамес Родригес
|14
|Дани Родригес
|9
|Карим Бензема
|12
|Иддрису Баба
90+5′
|14
|Каземиру
|2
|Хоан Састре
30′45′
|22
|Франсиско Роман Иско
66′
|3
|Лумор Агбеньеню
|15
|Федерико Вальверде
|23
|Алейкс Фебас
59′
|18
|Лука Йович
66′
|26
|Такэфуса Кубо
|27
|Родригу
|11
|Лаго Джуниор
81′
|25
|Винисиус Жуниор
81′
|17
|Александр Трайковски
|21
|Браим Диас
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|12
|1
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|20
|Фолы
|14
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хавьер Альберола Рохас(Испания)