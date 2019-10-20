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00:15 (мск), источник: ТАСС

«Реал» потерпел первое поражение в чемпионате Испании по футболу

ТАСС, 20 октября. Мадридский «Реал» со счетом 0:1 проиграл «Мальорке» в гостевом матче 9-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: Reuters

Единственный мяч в игре забил Лаго Джуниор (7-я минута). На 74-й минуте защитник «Реала» Альваро Одриосола получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Реал» потерпел первое поражение в национальном чемпионате, «Мальорка» одержала вторую победу подряд.

В турнирной таблице «Реал» идет на втором месте, набрав 18 очков, лидирует «Барселона» (19). «Мальорка» поднялась на 14-ю строчку, в активе клуба 10 очков. В следующем туре «Реал» должен был сыграть с «Барселоной», но матч перенесли из-за беспорядков в Каталонии. 22 октября «Реал» сыграет в Лиге чемпионов против турецкого «Галатасарая».

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Мальорка
1:0
Первый тайм: 1:0
Реал
Футбол, Испания, Тур 919.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Iberostar Stadium
Главные тренеры
Висенте МореноЗинедин Зидан
Голы
Лаго Джуниор(Алейкс Фебас)7′
Составы команд
1Мануэль Родригес Рейна
13Тибо Куртуа
15Фран Гамес
19Альваро Одриосола
19′74′
21Антонио Райльо
12Марселу
24Мартин Вальент
3Эдер Милитау
8Сальва Севилья
4Серхио Рамос
22Анте Будимир
16Хамес Родригес
14Дани Родригес
9Карим Бензема
12Иддрису Баба
90+5′
14Каземиру
2Хоан Састре
30′45′
22Франсиско Роман Иско
66′
3Лумор Агбеньеню
15Федерико Вальверде
23Алейкс Фебас
59′
18Лука Йович
66′
26Такэфуса Кубо
27Родригу
11Лаго Джуниор
81′
25Винисиус Жуниор
81′
17Александр Трайковски
21Браим Диас
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)12
1Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
20Фолы14
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Альберола Рохас(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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