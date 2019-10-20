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00:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ювентус» победил «Болонью» перед матчем с «Локомотивом » в Лиге чемпионов

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Туринский «Ювентус» одержал победу над «Болоньей» в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Турине, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Криштиану Роналду (19-я минута) и Миралем Пьянич (54), у проигравших отличился Данило Ларанжейра (26).

«Ювентус», не потерпевший ни одного поражения со старта сезона серии А, возглавляет турнирную таблицу с 22 очками, «Болонья» (9 баллов) занимает 12-е место.

Туринская команда является соперником московского «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов. «Ювентус» примет железнодорожников 22 октября, матч команд в Москве состоится 6 ноября.

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Ювентус
2:1
Первый тайм: 1:1
Болонья
Футбол, Италия, Тур 819.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриСиниша Михайлович
Голы
Криштиану Роналду19′
Данилу Ларанжейра(Ибраима Мбай)26′
Миралем Пьянич54′
Составы команд
77Джанлуиджи Буффон
28Лукаш Скорупски
4Маттейс де Лигт
13Маттия Бани
90+5′
12Алекс Сандру
15Ибраима Мбай
19Леонардо Бонуччи
23Данилу Ларанжейра
84′
5Миралем Пьянич
21Роберто Сориано
7Криштиану Роналду
7Риккардо Орсолини
16Хуан Куадрадо
11Ладислав Крейчи
33Федерико Бернардески
24Родриго Паласио
6Сами Хедира
62′
16Андреа Поли
82′
30Родриго Бентанкур
70′
31Блерим Джемаили
25Адриен Рабьо
29′73′
32Маттиас Сванберг
80′
14Блез Матюиди
9Федерико Сантандер
21Гонсало Игуаин
82′
10Никола Сансоне
22′80′
10Пауло Дибала
17Андреас Сков Ольсен
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
23Удары (всего)9
10Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые6
15Фолы18
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМассимилиано Иррати(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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