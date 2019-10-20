«Ювентус» победил «Болонью» перед матчем с «Локомотивом » в Лиге чемпионов
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Туринский «Ювентус» одержал победу над «Болоньей» в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Туринский «Ювентус» одержал победу над «Болоньей» в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Турине, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Криштиану Роналду (19-я минута) и Миралем Пьянич (54), у проигравших отличился Данило Ларанжейра (26).
«Ювентус», не потерпевший ни одного поражения со старта сезона серии А, возглавляет турнирную таблицу с 22 очками, «Болонья» (9 баллов) занимает 12-е место.
Туринская команда является соперником московского «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов. «Ювентус» примет железнодорожников 22 октября, матч команд в Москве состоится 6 ноября.
|Маурицио Сарри
|Синиша Михайлович
|Криштиану Роналду
|19′
|Данилу Ларанжейра(Ибраима Мбай)
|26′
|Миралем Пьянич
|54′
|77
|Джанлуиджи Буффон
|28
|Лукаш Скорупски
|4
|Маттейс де Лигт
|13
|Маттия Бани
90+5′
|12
|Алекс Сандру
|15
|Ибраима Мбай
|19
|Леонардо Бонуччи
|23
|Данилу Ларанжейра
84′
|5
|Миралем Пьянич
|21
|Роберто Сориано
|7
|Криштиану Роналду
|7
|Риккардо Орсолини
|16
|Хуан Куадрадо
|11
|Ладислав Крейчи
|33
|Федерико Бернардески
|24
|Родриго Паласио
|6
|Сами Хедира
62′
|16
|Андреа Поли
82′
|30
|Родриго Бентанкур
70′
|31
|Блерим Джемаили
|25
|Адриен Рабьо
29′73′
|32
|Маттиас Сванберг
80′
|14
|Блез Матюиди
|9
|Федерико Сантандер
|21
|Гонсало Игуаин
82′
|10
|Никола Сансоне
22′80′
|10
|Пауло Дибала
|17
|Андреас Сков Ольсен
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|23
|Удары (всего)
|9
|10
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Массимилиано Иррати(Италия)