Голландский клуб перед матчем с «Астаной» в Лиге Европы потерпел домашнее поражение

Встреча против «Херенвена» завершилась со счетом 2:4.

Напомним, что следующий матч голландский клуб проведет на своем поле против «Астаны» в рамках группового этапа Лиги Европы.

Матчи третьего тура пройдут 24 октября. Также в этот день сыграют «Партизан» и «Манчестер Юнайдет».