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13:30 (мск), источник: Vesti.kz

Голландский клуб перед матчем с «Астаной» в Лиге Европы потерпел домашнее поражение

Голландский «АЗ Алкмар» уступил в домашнем матче 11-го тура «Эредивизи», сообщает KazFootball.kz.

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Встреча против «Херенвена» завершилась со счетом 2:4.

Напомним, что следующий матч голландский клуб проведет на своем поле против «Астаны» в рамках группового этапа Лиги Европы.

Матчи третьего тура пройдут 24 октября. Также в этот день сыграют «Партизан» и «Манчестер Юнайдет».

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