Голландский клуб перед матчем с «Астаной» в Лиге Европы потерпел домашнее поражение
Голландский «АЗ Алкмар» уступил в домашнем матче 11-го тура «Эредивизи», сообщает KazFootball.kz.
Голландский «АЗ Алкмар» уступил в домашнем матче 11-го тура «Эредивизи», сообщает KazFootball.kz.
Встреча против «Херенвена» завершилась со счетом 2:4.
Напомним, что следующий матч голландский клуб проведет на своем поле против «Астаны» в рамках группового этапа Лиги Европы.
Матчи третьего тура пройдут 24 октября. Также в этот день сыграют «Партизан» и «Манчестер Юнайдет».