«Ордабасы» обыграл на выезде «Тобол» и вплотную приблизился к «Астане»

Встреча команд прошла в Костанае и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

При этом первыми счет в матче открыли хозяева. На 31-й минуте Азат Нургалиев вывел «Тобол» вперед.

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Однако «Ордабасы» еще до перерыва восстановил равновесие. Жоао Пауоло (37-я) оказался первым на добивании после быстрой контратаки.

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На 51-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару Зиги Бадибанги, который откликнулся на прострел в штрафную от партнера.

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