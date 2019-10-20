«Ордабасы» обыграл на выезде «Тобол» и вплотную приблизился к «Астане»
Шымкентский «Ордабасы» одержал волевую победу над костанайским «Тоболом» в гостевом матче 30-го тура казахстанской
Шымкентский «Ордабасы» одержал волевую победу над костанайским «Тоболом» в гостевом матче 30-го тура казахстанской
Встреча команд прошла в Костанае и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
При этом первыми счет в матче открыли хозяева. На 31-й минуте Азат Нургалиев вывел «Тобол» вперед.
Однако «Ордабасы» еще до перерыва восстановил равновесие. Жоао Пауоло (37-я) оказался первым на добивании после быстрой контратаки.
На 51-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару Зиги Бадибанги, который откликнулся на прострел в штрафную от партнера.
Благодаря этой победу «Ордабасы» набрал 56 очков, отставая на один балл от идущей третьей «Астаны». В активе «Тобола» осталось 59 очков и вторая строчка.