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14:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» обыграл на выезде «Тобол» и вплотную приблизился к «Астане»

Шымкентский «Ордабасы» одержал волевую победу над костанайским «Тоболом» в гостевом матче 30-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд прошла в Костанае и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

При этом первыми счет в матче открыли хозяева. На 31-й минуте Азат Нургалиев вывел «Тобол» вперед.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако «Ордабасы» еще до перерыва восстановил равновесие. Жоао Пауоло (37-я) оказался первым на добивании после быстрой контратаки.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 51-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару Зиги Бадибанги, который откликнулся на прострел в штрафную от партнера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победу «Ордабасы» набрал 56 очков, отставая на один балл от идущей третьей «Астаны». В активе «Тобола» осталось 59 очков и вторая строчка.

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