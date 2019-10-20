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15:14 (мск), источник: Vesti.kz

Кабананга и Гоу сделали прогнозы на матч «Астана» — «Кайрат»

Бывший нападающий «Астаны» Жуниор Кабананга сделал прогноз на матч 30-го тура казахстанской премьер-лиги между столичным клубом и алматинским «Кайратом». Его слова приводит «Рейтинг букмекеров».

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Встреча команд состоится 20 октября на «Астана Арена» и начнется в 20:00 по столичному времени. На данный момент «Кайрат» с 62 очками лидирует в таблице, опережая «Астану» на пять баллов.

«Игра очень важна для обеих команд, потому что разница в очках между “Астаной” и “Кайратом” небольшая, кто победит, тот, скорее всего, будет иметь большие шансы стать чемпионом. Да, “Астана” играет дома, но это ничего не значит, потому что “Кайрат” уже не хочет упускать свой шанс, так как алматинцы долго ждут этой возможности. Но и “Астана” тоже не собирается выходить играть налегке, это будет равная игра, победит тот, кто будет иметь большее желание победить в психологическом плане. Ничья для “Астаны” невыгодна, потому что для “Кайрата” это будет хорошим результатом. Расходиться миром с алматинцами из-за отставания в очках хозяевам нельзя. Так что столичной команде нужно играть только на победу. В КПЛ-2019 матч “Астана” — “Кайрат” — как финал чемпионата мира, потому что оба соперника борются за чемпионство, это как эль классико, самый важный матч сезона. Думаю, что у “Астаны” сейчас все карты на руках, потому что этой команде предстоит игра не на жизнь, а на смерть. Если победят — все хорошо, у нее будет шанс взять чемпионство и играть на следующий сезон в Лиге Чемпионов УЕФА. Поэтому я думаю, что у хозяев большие шансы на победу — все зависит от них. Игра не будет простой, но я болею за “Астану” и жду от нее победы. Поставил бы на счет 2:1 в пользу действующего чемпиона Казахстана. Желаю пацанам удачи, буду болеть за них», — сказал Кабананга.

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Иного мнение придерживается его коллега по амплуа Жерар Гоу, защищавший цвета «Кайрата».

«Прежде чем начать говорить, хочу сказать спасибо народу Казахстана, моим фанатам, которые продолжают поддерживать меня даже в то время, когда я играю в Китае, людям, которые не забывают меня и признают историю моих выступлений в “Кайрате”. Сегодня самая важная игра этого сезона для обеих команд, потому что я знаю, кто победит, тот и станет чемпионом Казахстана 2019 года. “Астана” играет дома, и я знаю, что эта команда на своем поле сильна, но и “Кайрат” сейчас находится на хорошем уровне, у игроков этой команды имеется психологическое преимущество, потому что в последней очной встрече они победили со счетом 2:0. В этом году, как я думаю, уровень чемпионата Казахстана стал несколько ниже, и “Астана” ослабла, поэтому “Кайрат” должен стать чемпионом, так как для алматинской команды это первейшая цель. Я хочу видеть “Кайрат” чемпионом, эта команда в моем сердце, она дала мне возможность играть в этой прекрасной стране — в Казахстане. Поэтому моя ставка — 3:1 в пользу “Кайрата”», — сказал Гоу.

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