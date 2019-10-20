Кабананга и Гоу сделали прогнозы на матч «Астана» — «Кайрат»

«Игра очень важна для обеих команд, потому что разница в очках между “Астаной” и “Кайратом” небольшая, кто победит, тот, скорее всего, будет иметь большие шансы стать чемпионом. Да, “Астана” играет дома, но это ничего не значит, потому что “Кайрат” уже не хочет упускать свой шанс, так как алматинцы долго ждут этой возможности. Но и “Астана” тоже не собирается выходить играть налегке, это будет равная игра, победит тот, кто будет иметь большее желание победить в психологическом плане. Ничья для “Астаны” невыгодна, потому что для “Кайрата” это будет хорошим результатом. Расходиться миром с алматинцами из-за отставания в очках хозяевам нельзя. Так что столичной команде нужно играть только на победу. В КПЛ-2019 матч “Астана” — “Кайрат” — как финал чемпионата мира, потому что оба соперника борются за чемпионство, это как эль классико, самый важный матч сезона. Думаю, что у “Астаны” сейчас все карты на руках, потому что этой команде предстоит игра не на жизнь, а на смерть. Если победят — все хорошо, у нее будет шанс взять чемпионство и играть на следующий сезон в Лиге Чемпионов УЕФА. Поэтому я думаю, что у хозяев большие шансы на победу — все зависит от них. Игра не будет простой, но я болею за “Астану” и жду от нее победы. Поставил бы на счет 2:1 в пользу действующего чемпиона Казахстана. Желаю пацанам удачи, буду болеть за них», — сказал Кабананга.