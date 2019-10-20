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15:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» стал первым неудачником КПЛ-2019

ФК «Актобе» стал первым неудачником казахстанской премьер-лиги сезона-2019 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Об этом стало известно по итогам матча между «Таразом» и карагандинским «Шахтером», который закончился нулевой ничьей.

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Таким образом, разрыв между «Таразом», идущим десятым, и замыкающим таблицу «Актобе» достиг 13 очков. Даже в случае побед в трех оставшихся играх актюбинцы не смогут подняться выше 11-й строчки.

Отметим, что «Актобе» начинал сезон с пассивом в минус 12 очков. Клуб является пятикратным чемпионом Казахстана, трижды он выигрывал серебро и столько же раз «бронзу».

Ранее «Актобе» вылетал из высшего дивизиона в 1997 году. Тогда западно-казахстанцы из-за финансовых проблем даже не доиграли чемпионат и вернулись спустя четыре года в 2001 году.

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