«Актобе» стал первым неудачником КПЛ-2019

Об этом стало известно по итогам матча между «Таразом» и карагандинским «Шахтером», который закончился нулевой ничьей.

Читайте также Сбежавший из «Актобе» футболист нашел себе новый клуб

Таким образом, разрыв между «Таразом», идущим десятым, и замыкающим таблицу «Актобе» достиг 13 очков. Даже в случае побед в трех оставшихся играх актюбинцы не смогут подняться выше 11-й строчки.

Отметим, что «Актобе» начинал сезон с пассивом в минус 12 очков. Клуб является пятикратным чемпионом Казахстана, трижды он выигрывал серебро и столько же раз «бронзу».