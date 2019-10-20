«Интер» обыграл «Сассуоло» в матче серии А

Встреча, прошедшая в городе Реджо-нель-Эмилия, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе «нерадзурри» дублями отметились Лаутаро Мартинес (2 и 71-я минута, с пенальти) и Ромелу Лукаку (38 и 45, с пенальти), у проигравших голы забили Доменико Берарди (16) и Филип Джуричич (74) и Жереми Бога (82).