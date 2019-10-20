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16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер» обыграл «Сассуоло» в матче серии А

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Миланский «Интер» победил «Сассуоло» в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу, команды забили на двоих 7 голов.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в городе Реджо-нель-Эмилия, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе «нерадзурри» дублями отметились Лаутаро Мартинес (2 и 71-я минута, с пенальти) и Ромелу Лукаку (38 и 45, с пенальти), у проигравших голы забили Доменико Берарди (16) и Филип Джуричич (74) и Жереми Бога (82).

«Интер» (21 очко) занимает второе место в турнирной таблице серии А, уступая один балл лидирующему туринскому «Ювентусу», «Сассуоло» (6) находится на 16-й строчке.

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Сассуоло
3:4
Первый тайм: 1:3
Интер
Футбол, Италия, Тур 820.10.2019, 13:30 (МСК UTC+3)Mapei Stadium - Citta del Tricolore
Главные тренеры
Роберто Де ДзербиАнтонио Конте
Голы
Доменико Берарди(Хамед Джуниор Траоре)16′
Лаутаро Мартинес(Марсело Брозович)2′
Филип Джуричич(Франческо Капуто)74′
Ромелу Лукаку(Стефан де Фрай)38′
Жереми Бога(Альфред Данкан)81′
Ромелу Лукаку45′
Лаутаро Мартинес71′
Составы команд
47Андреа Консильи
1Самир Ханданович
2Сантос да Силва Марлон
6Стефан де Фрай
42′
13Федерико Пелузо
34Кристиано Бираги
33Алессандро Трипальделли
37Милан Шкриньяр
4Франческо Маньянелли
40′
95Алессандро Бастони
90+1′
8Альфред Данкан
34′
5Роберто Гальярдини
9Франческо Капуто
23Николо Барелла
25Доменико Берарди
77Марсело Брозович
17Мерт Мюлдюр
74′76′
9Ромелу Лукаку
90′
22Джереми Толян
8Матиас Весино
14Педро Обианг
24′52′
10Лаутаро Мартинес
72′
7Жереми Бога
16Маттео Политано
23Хамед Джуниор Траоре
66′
87Антонио Кандрева
73′
10Филип Джуричич
19Валентино Лазаро
75′
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)13
4Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
14Фолы18
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяПьеро Джакомелли(Италия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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