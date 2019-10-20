«Интер» обыграл «Сассуоло» в матче серии А
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Миланский «Интер» победил «Сассуоло» в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу, команды забили на двоих 7 голов.
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Миланский «Интер» победил «Сассуоло» в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу, команды забили на двоих 7 голов.
Встреча, прошедшая в городе
«Интер» (21 очко) занимает второе место в турнирной таблице серии А, уступая один балл лидирующему туринскому «Ювентусу», «Сассуоло» (6) находится на 16-й строчке.
|Роберто Де Дзерби
|Антонио Конте
|Доменико Берарди(Хамед Джуниор Траоре)
|16′
|Лаутаро Мартинес(Марсело Брозович)
|2′
|Филип Джуричич(Франческо Капуто)
|74′
|Ромелу Лукаку(Стефан де Фрай)
|38′
|Жереми Бога(Альфред Данкан)
|81′
|Ромелу Лукаку
|45′
|Лаутаро Мартинес
|71′
|47
|Андреа Консильи
|1
|Самир Ханданович
|2
|Сантос да Силва Марлон
|6
|Стефан де Фрай
42′
|13
|Федерико Пелузо
|34
|Кристиано Бираги
|33
|Алессандро Трипальделли
|37
|Милан Шкриньяр
|4
|Франческо Маньянелли
40′
|95
|Алессандро Бастони
90+1′
|8
|Альфред Данкан
34′
|5
|Роберто Гальярдини
|9
|Франческо Капуто
|23
|Николо Барелла
|25
|Доменико Берарди
|77
|Марсело Брозович
|17
|Мерт Мюлдюр
74′76′
|9
|Ромелу Лукаку
90′
|22
|Джереми Толян
|8
|Матиас Весино
|14
|Педро Обианг
24′52′
|10
|Лаутаро Мартинес
72′
|7
|Жереми Бога
|16
|Маттео Политано
|23
|Хамед Джуниор Траоре
66′
|87
|Антонио Кандрева
73′
|10
|Филип Джуричич
|19
|Валентино Лазаро
75′
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Пьеро Джакомелли(Италия)