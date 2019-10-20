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16:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» после вылета из КПЛ проиграл «Окжетпесу»

Футболисты «Актобе» потерпели поражение от кокшетауского «Окжетпеса» в 30-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Матч, который прошел в Актобе, завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Окжетпес» вышел вперед на 34-й минуте. Алмейда оказался самым расторопным в чужой штрафной — первым касанием обработал мяч и вторым отправил его в сетку ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако радость гостей была не долгой. Спустя четыре минуты футболисты «Актобе» организовали атаку, которую точным ударом завершил Маркос Пиззелли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй тайм не задался для хозяев. На 48-й минуте кокшетаусцы удачно разыграли штрафной и Артем Дмитриев головой переправил мяч в дальний угол.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что «Актобе» уже потерял шансы на сохранение приписки в КПЛ. Команда, начинавшая сезон с пассивом в минус 12 очком, с таким же количеством баллом замыкает турнирную таблице. «Окжетпес» (37) идет седьмым.

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