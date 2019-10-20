«Актобе» после вылета из КПЛ проиграл «Окжетпесу»
Футболисты «Актобе» потерпели поражение от кокшетауского «Окжетпеса» в 30-м туре казахстанской
Футболисты «Актобе» потерпели поражение от кокшетауского «Окжетпеса» в 30-м туре казахстанской
Матч, который прошел в Актобе, завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.
«Окжетпес» вышел вперед на 34-й минуте. Алмейда оказался самым расторопным в чужой штрафной — первым касанием обработал мяч и вторым отправил его в сетку ворот.
Однако радость гостей была не долгой. Спустя четыре минуты футболисты «Актобе» организовали атаку, которую точным ударом завершил Маркос Пиззелли.
Второй тайм не задался для хозяев. На 48-й минуте кокшетаусцы удачно разыграли штрафной и Артем Дмитриев головой переправил мяч в дальний угол.
Добавим, что «Актобе» уже потерял шансы на сохранение приписки в КПЛ. Команда, начинавшая сезон с пассивом в минус 12 очком, с таким же количеством баллом замыкает турнирную таблице. «Окжетпес» (37) идет седьмым.