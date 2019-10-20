«Актобе» после вылета из КПЛ проиграл «Окжетпесу»

Матч, который прошел в Актобе, завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Окжетпес» вышел вперед на 34-й минуте. Алмейда оказался самым расторопным в чужой штрафной — первым касанием обработал мяч и вторым отправил его в сетку ворот.

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Однако радость гостей была не долгой. Спустя четыре минуты футболисты «Актобе» организовали атаку, которую точным ударом завершил Маркос Пиззелли.

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Второй тайм не задался для хозяев. На 48-й минуте кокшетаусцы удачно разыграли штрафной и Артем Дмитриев головой переправил мяч в дальний угол.

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