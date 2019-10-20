Футболист попытался сорвать футболку после гола, запутался и упал
Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле спас свою команду от поражения во время матча с «Аталантой» и попытался отпраздновать гол, однако потерпел неудачу. Видеозапись появилась в
Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле спас свою команду от поражения во время матча с «Аталантой» и попытался отпраздновать гол, однако потерпел неудачу. Видеозапись появилась в
В компенсированное время Иммобиле реализовал пенальти и сделал счет 3:3. Форвард побежал праздновать забитый мяч и попытался на ходу сорвать с себя игровую майку, однако запутался в ней и упал.
В сентябре жена Иммобиле Джессика Мелена опубликовала видео танца, на который ее супруг отказался реагировать. Газета The Sun писала, что итальянский футболист предпочел видеоигры сексуальному танцу девушки.
|Симоне Индзаги
|Джанпьеро Гасперини
|Чиро Иммобиле
|69′
|Луис Муриэль(Робин Гозенс)
|23′
|Карлос Хоакин Корреа(Чиро Иммобиле)
|70′
|Луис Муриэль
|28′
|Чиро Иммобиле
|90+2′
|Алехандро Дарио Гомес(Рафаэл Толой)
|37′
|1
|Томас Стракоша
|95
|Пьерлуиджи Голлини
58′
|3
|Луис Фелипе
|2
|Рафаэл Толой
60′
|33
|Франческо Ачерби
|6
|Хосе Луис Паломино
|10
|Ромеро Луис Альберто
|8
|Робин Гозенс
|19
|Сенад Лулич
49′
|33
|Ханс Хатебур
|21
|Сергей Милинкович-Савич
80′
|11
|Ремо Фройлер
|11
|Карлос Хоакин Корреа
|18
|Руслан Малиновский
|17
|Чиро Иммобиле
90+3′
|10
|Алехандро Дарио Гомес
|26
|Штефан Раду
79′
|5
|Андреа Мазиелло
74′
|20
|Фелипе Кайседо
|4
|Симон Кьер
|16
|Марко Пароло
32′45′
|88
|Марио Пашалич
60′
|4
|Патрисио Габаррон
|15
|Мартен де Рон
|77
|Адам Марушич
27′45′
|9
|Луис Муриэль
66′
|32
|Данило Катальди
|72
|Йосип Иличич
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|22
|5
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|16
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)