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17:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист попытался сорвать футболку после гола, запутался и упал

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле спас свою команду от поражения во время матча с «Аталантой» и попытался отпраздновать гол, однако потерпел неудачу. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте ESPN.

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В компенсированное время Иммобиле реализовал пенальти и сделал счет 3:3. Форвард побежал праздновать забитый мяч и попытался на ходу сорвать с себя игровую майку, однако запутался в ней и упал.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сентябре жена Иммобиле Джессика Мелена опубликовала видео танца, на который ее супруг отказался реагировать. Газета The Sun писала, что итальянский футболист предпочел видеоигры сексуальному танцу девушки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Лацио
3:3
Первый тайм: 0:3
Аталанта
Футбол, Италия, Тур 819.10.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Симоне ИндзагиДжанпьеро Гасперини
Голы
Чиро Иммобиле69′
Луис Муриэль(Робин Гозенс)23′
Карлос Хоакин Корреа(Чиро Иммобиле)70′
Луис Муриэль28′
Чиро Иммобиле90+2′
Алехандро Дарио Гомес(Рафаэл Толой)37′
Составы команд
1Томас Стракоша
95Пьерлуиджи Голлини
58′
3Луис Фелипе
2Рафаэл Толой
60′
33Франческо Ачерби
6Хосе Луис Паломино
10Ромеро Луис Альберто
8Робин Гозенс
19Сенад Лулич
49′
33Ханс Хатебур
21Сергей Милинкович-Савич
80′
11Ремо Фройлер
11Карлос Хоакин Корреа
18Руслан Малиновский
17Чиро Иммобиле
90+3′
10Алехандро Дарио Гомес
26Штефан Раду
79′
5Андреа Мазиелло
74′
20Фелипе Кайседо
4Симон Кьер
16Марко Пароло
32′45′
88Марио Пашалич
60′
4Патрисио Габаррон
15Мартен де Рон
77Адам Марушич
27′45′
9Луис Муриэль
66′
32Данило Катальди
72Йосип Иличич
Статистика
5Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)22
5Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
3Угловые1
16Фолы12
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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