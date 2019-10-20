Хет-трик Комаровского помог «Ислочи» победить «Торпедо-БелАЗ» в чемпионате Беларуси

В составе победителей хет-трик оформил опытный форвард Дмитрий Комаровский. Он открыл счет на 39-й минуте, на 65-й минуте реализовал пенальти, а в третий раз отличился за 3 минуты до окончания игры. Единственный мяч у хозяев на 74-й минуте забил Богдан Мышенко.