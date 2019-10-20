Хет-трик Комаровского помог «Ислочи» победить «Торпедо-БелАЗ» в чемпионате Беларуси

В составе победителей хет-трик оформил опытный форвард Дмитрий Комаровский. Он открыл счет на 39-й минуте, на 65-й минуте реализовал пенальти, а в третий раз отличился за 3 минуты до окончания игры. Единственный мяч у хозяев на 74-й минуте забил Богдан Мышенко.
Сегодня лидер первенства брестское «Динамо» примет на своем поле гостей из «Слуцка», а в Могилеве местный «Дняпро» сыграет с солигорским «Шахтером».
Действующий чемпион страны БАТЭ не смог 19 октября победить на поле «Борисов-Арены» футболистов «Гомеля», завершив встречу вничью — 1:1.
В Мозыре местная «Славия» уступила гродненскому «Неману» со счетом 0:1. Футболисты минского «Динамо» проиграли на своем поле «Витебску» — 0:2.
В последнем матче 25-го тура 21 октября «Городея» на своем поле встретится с минским «Энергетиком-БГУ».
Положение в группе лидеров сейчас таково: «Динамо» (Брест) — 61 очко (24 матча), БАТЭ — 57 (24), «Шахтер» — 57 (24), «Динамо» (Минск) — 45 (24).