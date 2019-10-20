Лодыгин совершил чудовищный ляп в матче чемпионата Турции

На 14-й минуте встречи, когда хозяева уже вели со счетом 1:0, норвежский форвард «Трабзонспора» Александр Серлот получил проникающую передачу в штрафной соперника. Несмотря на то, что защитник «Газишехира» находился рядом с нападающим и пытался ему помешать, Лодыгин выбежал из ворот, сблизился с Серлотом и по непонятной причине подпрыгнул вверх. Норвежцу оставалось пробросить мяч мимо российского голкипера и покатить его в пустые ворота.