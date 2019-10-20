Лодыгин совершил чудовищный ляп в матче чемпионата Турции
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российский голкипер Юрий Лодыгин, который летом перешел из «Зенита» в «Газишехир Газиантеп», допустил результативную ошибку в матче чемпионата Турции.
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российский голкипер Юрий Лодыгин, который летом перешел из «Зенита» в «Газишехир Газиантеп», допустил результативную ошибку в матче чемпионата Турции.
В субботу «Газишехир» на выезде проиграл «Трабзонспору» в матче восьмого тура национального чемпионата (1:4).
На 14-й минуте встречи, когда хозяева уже вели со счетом 1:0, норвежский форвард «Трабзонспора» Александр Серлот получил проникающую передачу в штрафной соперника. Несмотря на то, что защитник «Газишехира» находился рядом с нападающим и пытался ему помешать, Лодыгин выбежал из ворот, сблизился с Серлотом и по непонятной причине подпрыгнул вверх. Норвежцу оставалось пробросить мяч мимо российского голкипера и покатить его в пустые ворота.
Лодыгин перешел в «Зенит» в 2013 году, в составе петербургской команды он сыграл 164 матча и пропустил 157 мячей. Вторую половину прошлого сезона футболист провел в греческом «Олимпиакосе», в составе которого сыграл три матча. С «Зенитом» голкипер стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.