«Астана» обыграла «Кайрат» в матче с массовой потасовкой и сократила отставание до двух очков
Футболисты «Астаны» одержали победу над алматинским «Кайратом» в матче 30-го тура чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» одержали победу над алматинским «Кайратом» в матче 30-го тура чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла на стадионе «Астана Арена» и завершилась победой хозяев — 3:1.
Начало игры осталось за столичными футболистами. Уже на восьмой минуте Марин Томасов открыл счет, точно пробив
После пропущенного гола «Кайрат» имел несколько возможностей сравнять счет, но в последней момент мешали либо реализация, либо уверенная игра Ненада Эрича.
Второй тайм омрачила массовая потасовка футболистов, в которой приняли участие даже запасные. Ей предшествовала травма Томасова.
После возобновления игры «Астана» удвоила преимущество. На 61-й минуте отличился Сергей Хижниченко.
На 68-й минуте «Кайрат» сумел один мяч отыграть усилиями Раде Дугалича. Однако на большее алматинцам не хватило времени.
Точку в матче поставил вышедший на замену Рангело Янга, отличившийся уже на четвертой компенсированной минуте.
Несмотря на поражение, которое прервало пятиматчевую победную серию, «Кайрат» с 62 очами сохранил лидерство в турнирной таблице. «Астана» же поднялась на второе место, сократив отставание до двух баллов. При этом столичный клуб имеет матч в запасе. Тройку замыкает «Тобол» (59).