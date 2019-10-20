«Мы смотрелись лучше, но…». Шпилевский назвал причины поражения «Астане»

Столичная команда выиграла со счетом 3:1. Отставание «Астаны» в таблице сократилось до двух очков, но у действующих чемпионов игра в запасе.

— Хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые оказали сумасшедшую поддержку. Думаю, сегодня была реклама для казахстанского футбола. По атмосфере и уровню матча — самый зрелищный матч в чемпионате, которым я наслаждался. К сожалению, мы проиграли. В первом тайме мы обязаны были забивать.

Не забиваем… И первым шансом Марин решает своим топ-классом. Это футболист-уникум в Казахстане. «Астана» ведет, а мы ведем игру. Я считаю, что мы сегодня гораздо лучше смотрелись. Во втором тайме сказался их опыт. Они не падали в невроз. Опыт еврокубковых матчей, где они спокойно сыграли, а мы пытались-пытались, старались-старались. К сожалению, в конце забить не смогли, хотя моменты были.

Но ничего страшного, жизнь продолжается. Ребята сейчас расстроены. Сейчас надо подбадривать. У нас три игры осталось, у «Астаны» — четыре. Думаю, что еще ничего не решено. Сначала все команды должны выиграть. Посмотрим, что Бог даст в конце. Кто будет сильнее, тот и будет чемпионом.

— Довольны ли вы игрой своей команды?

— Конечно, вы же видели все. Какой мы футбол показали… В первом тайме сколько раз «Астана» перешла центр поля? Конечно, я доволен своей командой. Просто мы не реализовали свои возможности. В этом и суть. В этом и заключается все в топ-матчах. Если у тебя есть момент, то его нужно реализовать. «Астана» все сделала первым ударом — забили и все. В этом и заключается класс.

— В 2015 году у «Кайрата» было преимущество в очках и его уже называли чемпионом. Удержать то преимущество команда не смогла… Нет ли у команды дежавю после матча с «Астаной»?

— У нас единицы были чемпионами. Георгий Жуков и Елдос Ахметов, которые в «Астане» играли. Все рвутся и прикладывают максимальные усилия… Мы с первого матча это делаем. Думаю, что прогресс показывает — мы на правильном пути. Мы заслужили бы… Но надо в таких матчах это доказывать, но мы не сумели выиграть. Есть ли у них дежавю? Трудно сказать. Будем стараться его выбить. Идти до конца и побеждать в последних матчах.

— С чем связана замена Жукова?

— Я считаю, что он провел средний матч. Я хотел выпустить Абикена, который создал больше агрессии.

— У «Кайрата» было много моментов. Это невезение или класс игроков?

— Обоюдно. И то, и то. «Астана» спокойно смотрелась в решающих моментах. Третий гол из ничего забили. Второй после углового, где мы при зонной обороне просто спим. Наши три человека, которые обязаны были атаковать мяч, это проспали. «Астана» ментально была наготове.

— Сможет ли «Тобол» помешать «Астане» завоевать чемпионство?