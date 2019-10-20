«Все в наших руках». Григорчук прокомментировал победу над «Кайратом» и шансы на чемпионство

— Не надо думать про шансы. Самое главное, что мы в такой ситуации, что все в наших руках. Это самое главное. Бывает такое, что ты от кого-то зависишь в последних турах, и тебе надо, чтобы кто-то терял очки. Мы, слава Богу, в такой ситуации, что все в наших руках. Мы сами должны все выиграть, и все будет в порядке.