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19:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Все в наших руках». Григорчук прокомментировал победу над «Кайратом» и шансы на чемпионство

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук после матча с «Кайратом» в КПЛ-2019 рассказал на пресс-конференции о шансах клуба на победу в турнире, передает корреспондент Vesti.kz.

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Столичная команда выиграла со счетом 3:1. Отставание «Астаны» в таблице сократилось до двух очков, но у действующих чемпионов игра в запасе.

— Почему команда играла слабо в первом тайме?

— Команда играла сильно и в первом, и во втором таймах.

— Ваш коллега Григорчук… Шпилевский сказал, что «Астана» в первом тайме не переходила центр поля.

— У каждого человека есть мнение о той или иной ситуации.

— Как вы оцениваете шансы «Астаны» на чемпионство?

— Не надо думать про шансы. Самое главное, что мы в такой ситуации, что все в наших руках. Это самое главное. Бывает такое, что ты от кого-то зависишь в последних турах, и тебе надо, чтобы кто-то терял очки. Мы, слава Богу, в такой ситуации, что все в наших руках. Мы сами должны все выиграть, и все будет в порядке.

— Замена Янги — это ваша лучшая замена?

— В моей жизни было столько хороших замен, что вы столько на свежем воздухе не были.

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