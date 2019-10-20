«Все в наших руках». Григорчук прокомментировал победу над «Кайратом» и шансы на чемпионство
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук после матча с «Кайратом» в КПЛ-2019 рассказал на
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук после матча с «Кайратом» в КПЛ-2019 рассказал на
Столичная команда выиграла со счетом 3:1. Отставание «Астаны» в таблице сократилось до двух очков, но у действующих чемпионов игра в запасе.
— Почему команда играла слабо в первом тайме?
— Команда играла сильно и в первом, и во втором таймах.
— Ваш коллега Григорчук… Шпилевский сказал, что «Астана» в первом тайме не переходила центр поля.
— У каждого человека есть мнение о той или иной ситуации.
— Как вы оцениваете шансы «Астаны» на чемпионство?
— Не надо думать про шансы. Самое главное, что мы в такой ситуации, что все в наших руках. Это самое главное. Бывает такое, что ты от
— Замена Янги — это ваша лучшая замена?
— В моей жизни было столько хороших замен, что вы столько на свежем воздухе не были.