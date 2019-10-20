«Монако» без Головина вырвал победу над «Ренном» на 90+3-й минуте матча Лиги 1
«Монако» обыграл «Ренн» в матче 10-го тура чемпионата Франции. Встреча состоялась на стадионе «Луи II» в Фонвьей и завершилась со счётом 3:2.
«Монако» обыграл «Ренн» в матче 10-го тура чемпионата Франции. Встреча состоялась на стадионе «Луи II» в Фонвьей и завершилась со счётом 3:2.
Первый мяч в матче был забит уже на 3-й минуте. После передачи Ислама Слимани хозяев вперёд вывел Виссам
Полузащитник сборной России Александр Головин пропускал матч
«Монако» покинул зону вылета и поднялся на 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Монегаски набрали 12 очков. «Ренн», имея в активе те же 12 очков, занимает 12-е место.
|Леонарду Жардим
|Жюльен Стефан
|Виссам Бен Йеддер
|3′
|Фету Мауасса
|12′
|Ислам Слимани
|56′
|Адриен Юну
|48′
|Виссам Бен Йеддер
|90+3′
|40
|Бенжамен Леком
|1
|Ромен Сален
|25
|Камиль Глик
90′
|3
|Дамьен Да Силва
|32
|Бенуа Бадиашиле
|15
|Жереми Морель
|6
|Темуе Бакайоко
|17
|Фету Мауасса
|8
|Адриэн Силва
|21
|Жорис Гнаньон
59′
|9
|Виссам Бен Йеддер
|8
|Клеман Гренье
90+1′
|20
|Ислам Слимани
54′
|14
|Бенжамен Буриго
|31
|Жил Диаш
|18
|Эдуардо Камавинга
57′
|5
|Жемерсон
78′
|27
|Амари Траоре
88′
|14
|Кейта Бальде
|10
|Рафик Гитан
|12
|Рубен Агилар
65′
|23
|Адриен Юну
79′
|39
|Беньямин Хенрикс
|34
|Янн Гбохо
|4
|Сеск Фабрегас
88′
|11
|М`Бай Ньянг
79′
|26
|Габриэл Бошилья
|9
|Теосон Сьебатше
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Жером Бризар(Франция)