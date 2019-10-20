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20:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монако» без Головина вырвал победу над «Ренном» на 90+3-й минуте матча Лиги 1

«Монако» обыграл «Ренн» в матче 10-го тура чемпионата Франции. Встреча состоялась на стадионе «Луи II» в Фонвьей и завершилась со счётом 3:2.

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Источник: Reuters

Первый мяч в матче был забит уже на 3-й минуте. После передачи Ислама Слимани хозяев вперёд вывел Виссам Бен-Йеддер. На 12-й минуте гости усилиями Крист-Эммануэля Мауасса отыгрались. Результативная передача на счету Адриена Эну. На 48-й минуте тот же Эну вывел «Ренн» вперёд. На 56-й минуте Слимани с паса Сеска Фабрегаса восстановил паритет. Победный мяч монегаски забили на 90+3-й минуте. Сделал это Бен-Йеддер.

Полузащитник сборной России Александр Головин пропускал матч из-за дисквалификации.

«Монако» покинул зону вылета и поднялся на 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Монегаски набрали 12 очков. «Ренн», имея в активе те же 12 очков, занимает 12-е место.

Монако
3:2
Первый тайм: 1:1
Ренн
Футбол, Франция, Тур 1020.10.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду ЖардимЖюльен Стефан
Голы
Виссам Бен Йеддер3′
Фету Мауасса12′
Ислам Слимани56′
Адриен Юну48′
Виссам Бен Йеддер90+3′
Составы команд
40Бенжамен Леком
1Ромен Сален
25Камиль Глик
90′
3Дамьен Да Силва
32Бенуа Бадиашиле
15Жереми Морель
6Темуе Бакайоко
17Фету Мауасса
8Адриэн Силва
21Жорис Гнаньон
59′
9Виссам Бен Йеддер
8Клеман Гренье
90+1′
20Ислам Слимани
54′
14Бенжамен Буриго
31Жил Диаш
18Эдуардо Камавинга
57′
5Жемерсон
78′
27Амари Траоре
88′
14Кейта Бальде
10Рафик Гитан
12Рубен Агилар
65′
23Адриен Юну
79′
39Беньямин Хенрикс
34Янн Гбохо
4Сеск Фабрегас
88′
11М`Бай Ньянг
79′
26Габриэл Бошилья
9Теосон Сьебатше
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)9
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые3
15Фолы15
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЖером Бризар(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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