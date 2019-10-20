Слуцкий зарабатывает в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

— Моя зарплата в «Витессе» в пять раз уступает зарплате в ЦСКА, — сказал тренер в интервью в программе «Тает лед» на канале «Матч ТВ».

Но ты всех денег на заработаешь. И они никогда не являлись для меня мотивацией.