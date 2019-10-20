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20:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слуцкий зарабатывает в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, сколько зарабатывает в голландском чемпионате.

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Источник: РИА "Новости"

— Моя зарплата в «Витессе» в пять раз уступает зарплате в ЦСКА, — сказал тренер в интервью в программе «Тает лед» на канале «Матч ТВ».

Но ты всех денег на заработаешь. И они никогда не являлись для меня мотивацией.

Я понимал, что если не уеду на тот момент, то не уеду никогда: возраст, проблема с языком. Для все есть какое-то время. Была внутренняя какая-то потребность.

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