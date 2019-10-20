«Еврокубки — это бонус»: Марин Томасов — о победе над «Кайратом» и борьбе за чемпионство

— Марин, вы не смогли доиграть сегодняшний матч из-за полученного повреждения. Уже известно, сможете ли сыграть следующий матч против «АЗ Алкмаар»?

— Сегодня была важная игра, посмотрим, что будет в Лиге Европы. Лично я считаю, что нам нужно сконцентрироваться на чемпионстве. А эти матчи еврокубков — это как бонус, которым мы наслаждаемся. Конечно, мы постараемся выдать лучшее и выиграть, но нам нужно быть сконцентрированными на КПЛ.

— Как вам сегодня игра «Кайрата»?

— Не буду говорить о них, скажу о нас. Поздравляю нашу команду, мы играли очень хорошо и взяли три очка, которые заслужили. И мы показали, кто лучше. Но нам нужно еще сыграть четыре матча и нужно продолжить победную серию.

— Тот факт, что в оставшихся матчах вы не можете позволить себе поражение, привносит нервозность?

— Нет. Мы чемпионы пять лет подряд. И для «Астаны» нормально — одерживать победы. И сегодня все играли в хороший футбол. Мы не можем проигрывать такие матчи. И, конечно, мы показали лучшее, на что способны. И будем брать по три очка в каждом следующем матче. Как и всегда.