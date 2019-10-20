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20:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Еврокубки — это бонус»: Марин Томасов — о победе над «Кайратом» и борьбе за чемпионство

Полузащитник «Астаны» Марин Томасов, забивший первый гол в победном матче против «Кайрата», отметил в интервью корреспонденту Vesti.kz, что чемпионы показали свой класс.

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— Марин, вы не смогли доиграть сегодняшний матч из-за полученного повреждения. Уже известно, сможете ли сыграть следующий матч против «АЗ Алкмаар»?

— Сегодня была важная игра, посмотрим, что будет в Лиге Европы. Лично я считаю, что нам нужно сконцентрироваться на чемпионстве. А эти матчи еврокубков — это как бонус, которым мы наслаждаемся. Конечно, мы постараемся выдать лучшее и выиграть, но нам нужно быть сконцентрированными на КПЛ.

— Как вам сегодня игра «Кайрата»?

— Не буду говорить о них, скажу о нас. Поздравляю нашу команду, мы играли очень хорошо и взяли три очка, которые заслужили. И мы показали, кто лучше. Но нам нужно еще сыграть четыре матча и нужно продолжить победную серию.

— Тот факт, что в оставшихся матчах вы не можете позволить себе поражение, привносит нервозность?

— Нет. Мы чемпионы пять лет подряд. И для «Астаны» нормально — одерживать победы. И сегодня все играли в хороший футбол. Мы не можем проигрывать такие матчи. И, конечно, мы показали лучшее, на что способны. И будем брать по три очка в каждом следующем матче. Как и всегда.

Напомним, «Астана» обыграла «Кайрат» со счетом 3:1 и приблизилась к алматинскому клубу в чемпионской гонке.

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