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20:42 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» в игре с МЮ впервые потерял очки в нынешнем сезоне АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2019

Встреча прошла в воскресенье, 20 октября, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 1:1. На 36-й минуте хозяев вывел вперед Маркус Рашфорд, замкнувший фланговую передачу. Восстановить равенство за пять минут до конца основного времени смог Адам Лаллана.

После девяти туров «Ливерпуль» с 25-ю очками продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, до встречи с МЮ красные выиграли все восемь матчей в чемпионате. В активе манкунианцев десять очков, команда располагается на 13-м месте.

В следующем туре «Ливерпуль» 27 октября на своем поле примет лондонский «Тоттенхэм». «Манчестер Юнайтед» в тот же день на выезде встретится с «Норвичем».

Манчестер Юнайтед
1:1
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 920.10.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерЮрген Клопп
Голы
Маркус Рэшфорд(Дэниэл Джеймс)36′
Адам Лаллана(Эндрю Робертсон)85′
Составы команд
1Давид де Хеа
1Алиссон
29Аарон Ван-Биссака
66Трент Александр-Арнолд
18Эшли Янг
26Эндрю Робертсон
2Виктор Линделеф
4Виргил ван Дейк
5Харри Магуайр
32Жоэль Матип
21Дэниэл Джеймс
3Фабинью
70′
17Фред
9Роберту Фирмину
39Скотт Мактоминэй
10Садио Мане
16Маркос Рохо
14Джордан Хендерсон
71′
15Андреас Перейра
90′
20Адам Лаллана
53Брэндон Уильямс
5Джорджиньо Вайналдум
82′
10Маркус Рэшфорд
84′
8Наби Кейта
9Антони Марсьяль
27Дивок Ориги
60′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)10
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые1
6Фолы14
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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