«Ливерпуль» в игре с МЮ впервые потерял очки в нынешнем сезоне АПЛ

Источник: AFP 2019

Встреча прошла в воскресенье, 20 октября, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 1:1. На 36-й минуте хозяев вывел вперед Маркус Рашфорд, замкнувший фланговую передачу. Восстановить равенство за пять минут до конца основного времени смог Адам Лаллана.

После девяти туров «Ливерпуль» с 25-ю очками продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, до встречи с МЮ красные выиграли все восемь матчей в чемпионате. В активе манкунианцев десять очков, команда располагается на 13-м месте.