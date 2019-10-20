«Ливерпуль» в игре с МЮ впервые потерял очки в нынешнем сезоне АПЛ
«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче девятого тура Английской
«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче девятого тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 20 октября, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 1:1. На 36-й минуте хозяев вывел вперед Маркус Рашфорд, замкнувший фланговую передачу. Восстановить равенство за пять минут до конца основного времени смог Адам Лаллана.
После девяти туров «Ливерпуль» с 25-ю очками продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, до встречи с МЮ красные выиграли все восемь матчей в чемпионате. В активе манкунианцев десять очков, команда располагается на 13-м месте.
В следующем туре «Ливерпуль» 27 октября на своем поле примет лондонский «Тоттенхэм». «Манчестер Юнайтед» в тот же день на выезде встретится с «Норвичем».
|Уле Гуннар Сульшер
|Юрген Клопп
|Маркус Рэшфорд(Дэниэл Джеймс)
|36′
|Адам Лаллана(Эндрю Робертсон)
|85′
|1
|Давид де Хеа
|1
|Алиссон
|29
|Аарон Ван-Биссака
|66
|Трент Александр-Арнолд
|18
|Эшли Янг
|26
|Эндрю Робертсон
|2
|Виктор Линделеф
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Харри Магуайр
|32
|Жоэль Матип
|21
|Дэниэл Джеймс
|3
|Фабинью
70′
|17
|Фред
|9
|Роберту Фирмину
|39
|Скотт Мактоминэй
|10
|Садио Мане
|16
|Маркос Рохо
|14
|Джордан Хендерсон
71′
|15
|Андреас Перейра
90′
|20
|Адам Лаллана
|53
|Брэндон Уильямс
|5
|Джорджиньо Вайналдум
82′
|10
|Маркус Рэшфорд
84′
|8
|Наби Кейта
|9
|Антони Марсьяль
|27
|Дивок Ориги
60′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|6
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)