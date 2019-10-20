«Нервная игра была». Защитник «Астаны» рассказал о потасовке с игроками «Кайрата»
Защитник «Астаны» Антонио Рукавина, комментируя стычку с футболистами «Кайрата» на поле во время матча в
Защитник «Астаны» Антонио Рукавина, комментируя стычку с футболистами «Кайрата» на поле во время матча в
Футболисты «Астаны» и «Кайрата» устроили массовую потасовку во время матча.
— Конечно, сегодня была большая игра, и для нас важно было победить. Потому что теперь нас отделяет один шаг от чемпионства.
— Что за потасовка была на поле?
— Это нормально. Потому что нервная игра была. И мы знали, что и для нас, и для «Кайрата» она решающая. Конечно, когда ты проигрываешь, ты нервничаешь. Победы очень важны. И мы были сегодня очень агрессивны, и я поздравляю свою команду.
— Но мы никогда не видели Эрича таким рассерженным.
— Иногда, конечно, ему нужно быть таким. В такой ситуации ему надо было проявить себя, как капитану. И он был очень важной персоной для нас сегодня.
Напомним, «Астана» обыграла «Кайрат» со счетом 3:1 и поднялась на второе место в КПЛ, сократив отставание от алматинцев до двух очков.