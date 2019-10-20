«МЮ» отобрал очки у «Ливерпуля», но хвалить его противопоказано. Сульшер лицемерит
За красивыми словами скрывается простой популизм.
За красивыми словами скрывается простой популизм.
Перед матчем с «Ливерпулем» «Манчестер Юнайтед» создавал такую атмосферу, что казалось, будто матч с одной из двух главных команд Англии — уже ступень на пути к былым вершинам. Эд Вудворд рассказывал, как доверяет Сульшеру, Уле — о будущем и молодежи. Все как всегда.
«Хотим побеждать, играть в атакующий футбол с особенными игроками, давать молодежи шанс, — говорил Вудворд. — Игроки должны понимать, что создают собственное наследие, переходя в “МЮ”. Никто не может быть больше клуба. В тренере должны присутствовать и скромность, и уверенность в себе. Уле — живое олицетворение этой философии. Давайте позволим ему совершить культурную перезагрузку».
Сульшер эффектно вышел из тоннеля, долго аплодировал трибунам, а за две минуты до конца дал дебютировать очередному воспитаннику — Брендону Уильямсу. И в этом — вся суть нынешнего «Манчестер Юнайтед». «МЮ» пропустил ответный гол от Лалланы, но «Ливерпуль» был настолько разобранный, что его можно было брать теплым.
Вместо этого Сульшер выставил трех защитников и не поменял схему до конца игры, полностью отдал центр поля (смотри тепловую карту ниже), выставив в центр разрушителя Мактоминея и
Такой популизм в стиле «смотрите, при мне в первой команде появляются воспитанники» вкупе с трусливой манерой игры — такого ждут от тренера клуба, который стремится вернуть себе приставку «топ»?
Этой заменой в важнейшем матче Сульшер в очередной раз показал, что красивые жесты для него превалируют над результатом. Вы можете сказать, что все это притянуто за уши. Но еще раз: тренер клуба, который стремится вернуться на былые вершины и постоянно об этом говорит, игнорит единственного доступного сейчас игрока команды со светлой головой и вместо него выпускает на поле юниора. В матче, в котором «МЮ» мог побеждать и делом подтверждать все красивые речи руководителей. На деле — лицемерие.
Жозе Моуринью часто выступает в роли хейтера, но на днях он сказал чертовски меткую фразу:
«Я хочу попытаться получить такую же работу, как Сульшер, где можно постоянно говорить о будущем. Отличная ситуация: контракт на три года, и мы слышим про будущее и молодых игроков. Великолепная работа в таком большом клубе, как «МЮ».
«Уверен, мы оправимся и выиграем
|Уле Гуннар Сульшер
|Юрген Клопп
|Маркус Рэшфорд(Дэниэл Джеймс)
|36′
|Адам Лаллана(Эндрю Робертсон)
|85′
|1
|Давид де Хеа
|1
|Алиссон
|29
|Аарон Ван-Биссака
|66
|Трент Александр-Арнолд
|18
|Эшли Янг
|26
|Эндрю Робертсон
|2
|Виктор Линделеф
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Харри Магуайр
|32
|Жоэль Матип
|21
|Дэниэл Джеймс
|3
|Фабинью
70′
|17
|Фред
|9
|Роберту Фирмину
|39
|Скотт Мактоминэй
|10
|Садио Мане
|16
|Маркос Рохо
|14
|Джордан Хендерсон
71′
|15
|Андреас Перейра
90′
|20
|Адам Лаллана
|53
|Брэндон Уильямс
|5
|Джорджиньо Вайналдум
82′
|10
|Маркус Рэшфорд
84′
|8
|Наби Кейта
|9
|Антони Марсьяль
|27
|Дивок Ориги
60′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|6
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)