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21:35 (мск), источник: Sport24

«МЮ» отобрал очки у «Ливерпуля», но хвалить его противопоказано. Сульшер лицемерит

За красивыми словами скрывается простой популизм.

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Перед матчем с «Ливерпулем» «Манчестер Юнайтед» создавал такую атмосферу, что казалось, будто матч с одной из двух главных команд Англии — уже ступень на пути к былым вершинам. Эд Вудворд рассказывал, как доверяет Сульшеру, Уле — о будущем и молодежи. Все как всегда.

«Хотим побеждать, играть в атакующий футбол с особенными игроками, давать молодежи шанс, — говорил Вудворд. — Игроки должны понимать, что создают собственное наследие, переходя в “МЮ”. Никто не может быть больше клуба. В тренере должны присутствовать и скромность, и уверенность в себе. Уле — живое олицетворение этой философии. Давайте позволим ему совершить культурную перезагрузку».

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Сульшер эффектно вышел из тоннеля, долго аплодировал трибунам, а за две минуты до конца дал дебютировать очередному воспитаннику — Брендону Уильямсу. И в этом — вся суть нынешнего «Манчестер Юнайтед». «МЮ» пропустил ответный гол от Лалланы, но «Ливерпуль» был настолько разобранный, что его можно было брать теплым.

Вместо этого Сульшер выставил трех защитников и не поменял схему до конца игры, полностью отдал центр поля (смотри тепловую карту ниже), выставив в центр разрушителя Мактоминея и box-to-box Фреда. Плюс проигнорировал креативного Мату, поставив быстрого крайка Перейру. И наконец, когда можно было играть на победу и забивать второй, снова оставил на скамейке Мату, предпочтя ему 19-летнего мальчика Уильямса без опыта игры в АПЛ.

Такой популизм в стиле «смотрите, при мне в первой команде появляются воспитанники» вкупе с трусливой манерой игры — такого ждут от тренера клуба, который стремится вернуть себе приставку «топ»?

Этой заменой в важнейшем матче Сульшер в очередной раз показал, что красивые жесты для него превалируют над результатом. Вы можете сказать, что все это притянуто за уши. Но еще раз: тренер клуба, который стремится вернуться на былые вершины и постоянно об этом говорит, игнорит единственного доступного сейчас игрока команды со светлой головой и вместо него выпускает на поле юниора. В матче, в котором «МЮ» мог побеждать и делом подтверждать все красивые речи руководителей. На деле — лицемерие.

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Жозе Моуринью часто выступает в роли хейтера, но на днях он сказал чертовски меткую фразу:

«Я хочу попытаться получить такую же работу, как Сульшер, где можно постоянно говорить о будущем. Отличная ситуация: контракт на три года, и мы слышим про будущее и молодых игроков. Великолепная работа в таком большом клубе, как «МЮ».

«Уверен, мы оправимся и выиграем Премьер-лигу. И я не сомневаюсь, что это случится раньше, чем через 30 лет», — говорил Сульшер, намекая на ливерпульские 29 лет без золота АПЛ. Красивые слова. Просто красивые слова.

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Манчестер Юнайтед
1:1
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 920.10.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерЮрген Клопп
Голы
Маркус Рэшфорд(Дэниэл Джеймс)36′
Адам Лаллана(Эндрю Робертсон)85′
Составы команд
1Давид де Хеа
1Алиссон
29Аарон Ван-Биссака
66Трент Александр-Арнолд
18Эшли Янг
26Эндрю Робертсон
2Виктор Линделеф
4Виргил ван Дейк
5Харри Магуайр
32Жоэль Матип
21Дэниэл Джеймс
3Фабинью
70′
17Фред
9Роберту Фирмину
39Скотт Мактоминэй
10Садио Мане
16Маркос Рохо
14Джордан Хендерсон
71′
15Андреас Перейра
90′
20Адам Лаллана
53Брэндон Уильямс
5Джорджиньо Вайналдум
82′
10Маркус Рэшфорд
84′
8Наби Кейта
9Антони Марсьяль
27Дивок Ориги
60′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)10
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые1
6Фолы14
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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