Брестское «Динамо» победило «Слуцк», «Шахтер» проиграл «Дняпро» в чемпионате Беларуси

Источник: РИА "Новости"

В домашнем матче 25-го тура брестчане встретили упорнейшее сопротивление и на 14-й минуте оказались в роли догоняющих, пропустив мяч от Артема Дудика. Только после перерыва хозяева смогли переломить ход поединка, забив 3 мяча подряд. Голы в свой актив записали Сергей Кривец, Сергей Кисляк и Алексей Хобленко. Перед финальным свистком гости ответили голом Егора Семенова.

Основные конкуренты брестского «Динамо» потеряли очки в поединках 25-го тура. Борисовский БАТЭ на своем поле сыграл вничью с «Гомелем» — 1:1, а солигорский «Шахтер» и вовсе проиграл в Могилеве местному клубу «Дняпро» со счетом 0:2. Оба мяча в активе сербского полузащитника могилевской дружины Зорана Марушича, который отличился в последней десятиминутке игры. Таким образом, отрыв брестчан от ближайших преследователей составляет уже 7 очков.

Результаты других встреч 25-го тура: «Динамо» (Минск) — «Витебск» — 0:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Ислочь» (Минский район) — 1:3, «Славия» (Мозырь) — «Неман» (Гродно) — 0:1.

В последнем матче 25-го тура 21 октября «Городея» на своем поле встретится с минским «Энергетиком-БГУ».