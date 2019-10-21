Казахстанский тренер привел зарубежный клуб к третьему подряд чемпионству

Подопечные Чебурина выиграли чемпионат за тур до завершения, обыграв на выезде «Жальгирис» со счетом 3:1. В составе победителей отличились Овидижус Вербискас (дважды) и Елиджиус Янкаускас.

За тур до завершения первенства «Судува» опережает «Жальгирис» на семь очков.