Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.10
Марсель
Страсбур
20
Футбол. Зарубежный
20.10
Севилья
Леванте
10
Футбол. Зарубежный
20.10
Милан
Лечче
22
Футбол. Зарубежный
20.10
Атлетик
Вальядолид
11
Футбол. Премьер-лига
20.10
Динамо
Краснодар
11
Футбол. Зарубежный
20.10
Хоффенхайм
Шальке-04
20
Футбол. Зарубежный
20.10
Парма
Дженоа
51
Футбол. Зарубежный
20.10
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
11
Футбол. Зарубежный
20.10
Монако
Ренн
32
Футбол. Зарубежный
20.10
Эспаньол
Вильярреал
01
Футбол. Премьер-лига
20.10
Арсенал Т
Сочи
11
Футбол. Зарубежный
20.10
Кельн
Падерборн
30
Футбол. Зарубежный
20.10
Бордо
Сент-Этьен
01
Футбол. Зарубежный
20.10
Кальяри
СПАЛ
20
Футбол. Зарубежный
20.10
Сампдория
Рома
00
Футбол. Зарубежный
20.10
Удинезе
Торино
10
Футбол. Зарубежный
20.10
Реал Сосьедад
Бетис
31
Футбол. Премьер-лига
20.10
Уфа
ЦСКА
11
Футбол. Зарубежный
20.10
Сассуоло
Интер
34
Футбол. Зарубежный
20.10
Алавес
Сельта
20
Все события
Фоторепортажи
12Капитан «Спартака». Кто им станет сегодня?
12Второй хет-трик Дзюбы в чемпионате и самый крупный разгром Карпина
20 октября, источник: Vesti.kz

Казахстанский тренер привел зарубежный клуб к третьему подряд чемпионству

Литовский футбольный клуб «Судува» под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина в третий раз подряд стал чемпионом страны, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Подопечные Чебурина выиграли чемпионат за тур до завершения, обыграв на выезде «Жальгирис» со счетом 3:1. В составе победителей отличились Овидижус Вербискас (дважды) и Елиджиус Янкаускас.

За тур до завершения первенства «Судува» опережает «Жальгирис» на семь очков.

Таким образом, «Судува» второй год подряд защитила титул чемпиона страны, который она впервые в истории завоевала в позапрошлом сезоне также под руководством Чебурина.

Судува
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский тренер привел зарубежный клуб к третьему подряд чемпионству
«МЮ» отобрал очки у «Ливерпуля», но хвалить его противопоказано
«Динамо» не проиграло «Краснодару» в первом матче без Хохлова
Украинского боксера выписали из больницы после боя с Бетербиевым
Станислав Черчесов: В матче с Шотландией пришлось осадить Джикию
«Монако» без Головина вырвал победу на 93-й минуте матча
«Спартак» показал, что осталось за кадром первого матча Тедеско
«Милан» упустил победу в первом матче при новом главном тренере
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь