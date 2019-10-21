Казахстанский тренер привел зарубежный клуб к третьему подряд чемпионству
Литовский футбольный клуб «Судува» под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина в третий раз подряд стал чемпионом страны, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Литовский футбольный клуб «Судува» под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина в третий раз подряд стал чемпионом страны, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Чебурина выиграли чемпионат за тур до завершения, обыграв на выезде «Жальгирис» со счетом 3:1. В составе победителей отличились Овидижус Вербискас (дважды) и Елиджиус Янкаускас.
За тур до завершения первенства «Судува» опережает «Жальгирис» на семь очков.
Таким образом, «Судува» второй год подряд защитила титул чемпиона страны, который она впервые в истории завоевала в позапрошлом сезоне также под руководством Чебурина.