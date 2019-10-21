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20 октября, источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Каррера — главный кандидат на пост тренера «Дженоа»

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера в ближайшее время должен возглавить итальянский клуб «Дженоа», сообщил на своем сайте журналист Sky Sport Джанлуки Ди Марцио.

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Источник: Спорт РИА Новости

По его информации, руководство «Дженоа» уже долгое время недовольно работой нынешнего наставника генуэзского клуба Аурелио Андреацолли. После того, как в воскресенье «грифоны» разгромно проиграли «Парме» (1:5) в матче восьмого тура чемпионата Италии, отставка Андреацолли стала лишь делом времени, утверждает журналист.

Руководство «Дженоа» хотело бы видеть Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера команды, однако бывший наставник «Милана» твердо дал понять, что не заинтересован в работе с клубом из Генуи.

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В сложившейся ситуации главным кандидатом на пост тренера «Дженоа» стал именно бывший наставник «Спартака». Каррера уже пообщался с президентом «грифонов» Энрико Прециози. Среди других возможных вариантов фигурирует имя Франческо Гвидолина, который с 2016 года находится без работы.

Каррера работал в «Спартаке» в 2016—2018 годах. Под его руководством «красно-белые» стали чемпионами и завоевали Суперкубок России.

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