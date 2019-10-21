«Болельщики просили выиграть именно этот матч». Форвард «Астаны» — о принципиальности игры с «Кайратом»

— Роман, не давила принципиальность этого матча?

— Самое главное, что мы выиграли. К нам приходили болельщики, просили нас, чтобы мы именно в эту игру выложились, потому что принципиальная игра. Я думаю, у нас еще ничего не закончено. Выиграли, слава Богу. Надо двигаться дальше. Еще остались важные игры. Надо их все выигрывать, чтобы оформить чемпионство. Все будет хорошо, если мы будем стараться и выкладываться.

— Нервозность была на поле?

— Тяжело было, очень тяжело. Были моменты, которые мы не реализовали. Были, которые реализовали. Самое главное, что выиграли. Потому что много очков потеряли по ходу сезона, которые не нужно нам было терять. Сегодня кровь из носа нужна была победа. Мы ее, слава Богу, добыли. Двигаемся дальше.

— Дальше у вас гостевой матч в Лиге Европы. После такой напряженной игры удастся восстановиться морально и физически?

— Думаю, да. Просто самое главное — двигаться вперед, а дальше видно будет. Тяжело, конечно, много травмированных. Но я думаю, что все у нас будет нормально. Главное — стараться. Думаю, что люди восстановятся и помогут.

— Учитывая чемпионскую гонку, ходят разговоры, что «Астана» может пожертвовать матчем с «АЗ Алкмаром».

— То, что надо становиться чемпионом, — это однозначно. Потому что у нас ставят самые высокие задачи, и наши болельщики не поймут, если мы будем приоритеты расставлять. Мы и на тот турнир, и на этот готовимся. Самое главное, чтобы все у нас получилось. Мы будем стараться, но футбол игра непредсказуемая. Сегодня может получиться, завтра может не получиться. Но мы будем прикладывать все усилия.

— Можно сказать, что «Астана» сегодня выдала один из лучших матчей в сезоне?

— Я и говорю — это принципиальный соперник, на него мы особо готовились, потому что болельщики ждут именно эту игру. Думаю, мы их порадовали. По крайней мере что обещали — выполнили.