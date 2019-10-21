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10:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» проиграл матч года, «Ордабасы» приблизился к призовой тройке. Обзор 30-го тура КПЛ

По итогам 30-го тура чемпионата Казахстана по футболу «Астана» вернула себе инициативу в турнирной таблице. Об этом и других событиях минувшего тура рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Центральный матч состоялся в столице, где «Астана» принимала «Кайрат». От его исхода зависела судьба чемпионского звания, то есть кто побеждал, тот делал серьезную заявку на первое место. По сути, алматинцев устраивала и ничья, но гости не лучшим образом сыграли в обороне и проиграли матч года — 1:3. По игре кайратовцы не заслуживали поражения, хотя и не было такого, что они вышли на поле как на последний бой. На их фоне столичные футболисты действовали прагматично и в нужный момент реализовывали свои возможности. Тут сказались приобретенные опыт и мастерство в еврокубковых матчах. Словом, «Астана» снова доказала, что умеет собраться на ответственный матч.

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Победа позволила северянам набрать 60 очков и подняться с третьего места на второе. В свою очередь «Кайрат» остался на первой строчке с двухочковым отрывом, однако «Астана» провела на одну игру меньше. Это значит, что подопечным Романа Григорчука необходимо выиграть оставшиеся четыре встречи, чтобы защитить чемпионский титул. В этом смысле «Кайрату» остается надеяться на то, что в предпоследнем, 32-м туре «Тобол» сможет на своем поле отобрать очки у «Астаны». Иначе говоря, алматинский клуб в очередной раз загнал себя в такое положение, когда от него уже ничего не зависит.

Что касается «Тобола», то костанайцы после поражения от «Ордабасы» в родных стенах (1:2) откатились со второй позиции на третью. Правда, все начиналось для них весьма неплохо. Уже на 31-й минуте Азат Нургалиев открыл счет, да вот радовались хозяева недолго. Спустя шесть минут Жоао Пауло забил ответный гол, а после перерыва Зиги Бадибанга принес шымкентцам волевую победу, позволившую им до трех очков сократить отставание от призовой тройки. Учитывая, что в последующих трех турах южане сыграют с аутсайдерами, им вполне по силам зацепить бронзовые медали, обойдя в таблице подопечных Нурбола Жумаскалиева.

В других играх «Атырау» проиграл дома крупно «Жетысу» (0:3) и уже на пять очков отстал от десятого места при одной игре в запасе, «Иртыш» при поддержке родных трибун переиграл далеко не слабый и заканчивавший встречу вдевятером «Кайсар» (2:1), закрепившись на девятой строчке и этим самым повысив свои шансы избежать переходных матчей, «Тараз» и «Шахтер» сильнейшего не выявили (0:0), в то время как таразцы нуждались в победе, хоть и этот результат позволил им упрочить свою десятую позицию в таблице, «Актобе» свой предпоследний матч на родном стадионе проиграл «Окжетпесу» (1:2) и уже мысленно погрузился в первую лигу.

Матчи 31-го тура пройдут в три дня. 25 октября сыграют «Кайсар» — «Атырау»,
26-го числа — «Кайрат» — «Тобол», «Ордабасы» — «Иртыш», «Шахтер» — «Окжетпес», а 27-го встретятся «Жетысу» — «Тараз», «Астана» — «Актобе».

Руслан Ошуров  .

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