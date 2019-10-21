Перес просит Моуринью вернуться назад в «Реал»

После проигрыша от «Мальорки» (0:1) в Ла Лиге президент «Реала» Флорентино Перес провёл переговоры с Моуринью по поводу возможности его возвращения в клуб. Ранее Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.



После 9 туров текущего сезона «Королевский клуб» занимает в таблице примеры 2-е место, отставая от лидера «Барселоны» на одно очко.



Помимо переговоров с Моуринью Перес намерен приобрести зимой полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, тогда как нынешний главный тренер мадридцев Зинедин Зидан настаивает на трансфере хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.