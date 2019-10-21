Футболист сборной Казахстана заработал второе удаление в трех матчах КПЛ
29-летний защитник «Кайсара» Александр Марочкин заработал второе удаление в трех матчах КПЛ, сообщает KazFootball.kz.
29-летний защитник «Кайсара» Александр Марочкин заработал второе удаление в трех матчах КПЛ, сообщает KazFootball.kz.
Защитник кызылординского клуба в матче 30-го тура против «Иртыша» (1:2) был удален с поля за лишение соперника явной возможности забить гол. Таким образом, он не сыграет в матче 31-го тура против «Атырау».
Это уже второе его удаление, причем в последних трех матчах. Ранее он был удален в матче против «Актобе» (1:3).
Всего в нынешнем чемпионате Марочкин сыграл 27 матчей, забил два мяча, заработал два предупреждения и два удаления. За сборную Казахстана сыграл пять матчей в отборе Евро-2020.