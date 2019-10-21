Футболист сборной Казахстана заработал второе удаление в трех матчах КПЛ

Защитник кызылординского клуба в матче 30-го тура против «Иртыша» (1:2) был удален с поля за лишение соперника явной возможности забить гол. Таким образом, он не сыграет в матче 31-го тура против «Атырау».

Это уже второе его удаление, причем в последних трех матчах. Ранее он был удален в матче против «Актобе» (1:3).