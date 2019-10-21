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11:31 (мск), источник: Vesti.kz

Претендент на выход в КПЛ был разгромлен середняком. Или что нужно знать о первой лиге Казахстана

Очень запутанной оказалась ситуация в верхней части турнирной таблицы после 24-го тура первой лиги Казахстана. Но обо всем по порядку рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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Главный матч тура проводился в Петропавловске, где лидер чемпионата «Кызыл-Жар СК» принимал третью команду «Алтай». Встреча вышла упорной, а на второй компенсированной минуте у хозяев удалили Ельмара Набиева, но, несмотря на это, стороны не выявили сильнейшего (0:0). Как итог, каждая из команд сохранила свои позиции в таблице.

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Хотя они могли претерпеть изменения, если бы «Каспий» выиграл свой матч, но актаусцы на выезде были разбиты десятой командой лиги «Кыраном» (1:5). Результат получился неожиданным на фоне того, что гости борются за выход в КПЛ. Кроме того, под занавес поединка были удалены с поля три игрока, двое из них представители «Кырана» — Кайрат Абдел, Темирлан Амиров. При этом первый тайм завершился вничью — 1:1, а после перерыва актаусцы рассыпались. Как следствие, упустили возможность выйти в лидеры, оставшись на втором месте с двухочковым отставанием от «Кызыл-Жар СК». «Кыран» и вовсе оказался на десятой позиции из 14.

А вот идущий четвертым «Акжайык» умело воспользовался осечкой лидеров, разгромив в родных стенах «Байконур» (5:0). Этим самым уральцы сравнялись по набранным очкам (по 49) с «Алтаем», но по дополнительным показателям не смогли обойти восточноказахстанцев в таблице. Впрочем, все решится в последних двух турах.

Что касается других игр минувшего тура, то «Актобе-Жас» уступил «Академии Онтустик» (0:1), «Экибастуз» проиграл «Махтааралу» (0:5), а «Шахтер-Булат» сыграл вничью с «Жетысу Б» (0:0). Сегодня, 21 октября, сыграют еще «Астана М» — «Кайрат-Жастар».

Матчи 25-го тура пройдут 27 октября. В этот день встретятся «Жетысу Б» — «Астана М», «Кайрат-Жастар» — «Акжайык», «Байконур» — «Актобе-Жас», «Академия Онтустик» — «Кызыл-Жар СК», «Алтай» — «Кыран», «Каспий» — «Экибастуз», «Махтаарал» — «Шахтер-Булат».

Руслан Ошуров  .

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