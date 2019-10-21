Наследник Рожериу Сенни. Норвежский вратарь забил гол со штрафного на 88-й минуте
В матче первого дивизиона чемпионата Норвегии «Скейд» одержал волевую победу над «Кисой» (2:1).
В матче первого дивизиона чемпионата Норвегии «Скейд» одержал волевую победу над «Кисой» (2:1).
Команда проигрывала до конца второго тайма, но на 88-й минуте получила право на штрафной. Пробить его вызвался вратарь «Скейда» Стефан Хагеруп, который отправился мяч точно в девятку.
На четвертой добавленной минуте футболисты «Скейда» забили победный гол.