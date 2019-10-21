Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Брешиа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:00
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20.10
Милан
Лечче
22
Футбол. Зарубежный
20.10
Севилья
Леванте
10
Футбол. Зарубежный
20.10
Марсель
Страсбур
20
Футбол. Еврокубки
22.10
Шахтер Д
Динамо З
Все события
Фоторепортажи
11Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания
10Тедеско повторил старт Рианчо
18:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиолу могут выдвинуть на пост главы Каталонии

Лидер Каталонской европейской демократической партии Артур Мас выступил с идеей приглашения главного тренера «Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы принять участие в выборах главы каталонского правительства.

Наверх
Источник: Reuters

«У меня на уме есть лишь один кандидат, не обладающий политическим опытом, и это Пеп Гвардиола», — приводит слова Маса El Confidencial.

Сообщается, что Гвардиола готов принять предложение по окончании текущего сезона английской Премьер-лиги. Напомним, семья специалиста в настоящий момент проживает в Каталонии.
Ранее Гвардиола поддержал проведение референдума о независимости Каталонии в 2017 году, а позже выступил против заключения девятерых лидеров региона, которых Верховный испанский суд приговорил к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума.

Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фанаты требовали у журналистки показать грудь. Она ответила!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Семин поблагодарил главного тренера «Ювентуса» за комплимент
Первый канал покажет чемпионский бой Ковалев — Альварес
France Football назвал первых претендентов на «Золотой мяч»
Назван состав сборной России на финал Кубка Дэвиса в Мадриде
Российский боксер обратился к украинцу после победы нокаутом
«Автомобилист» продлил серию поражений в КХЛ, уступив «Ак Барсу»
Назначен новый старший тренер ярославского «Локомотива»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь