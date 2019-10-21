Гвардиолу могут выдвинуть на пост главы Каталонии

«У меня на уме есть лишь один кандидат, не обладающий политическим опытом, и это Пеп Гвардиола», — приводит слова Маса El Confidencial.

Сообщается, что Гвардиола готов принять предложение по окончании текущего сезона английской Премьер-лиги. Напомним, семья специалиста в настоящий момент проживает в Каталонии.

Ранее Гвардиола поддержал проведение референдума о независимости Каталонии в 2017 году, а позже выступил против заключения девятерых лидеров региона, которых Верховный испанский суд приговорил к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума.