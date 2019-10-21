Журналист подшутил над Ибрагимовичем в прямом эфире и нарвался на ответ

Источник: AFP 2019

Ибрагимович находился на прямой связи со студией. Когда интервью подходило к концу, ведущий заявил, что много раз обращался к богу, но впервые получил от него ответ.

«Не переживайте. Вы можете обратиться ко мне в любой момент, бог всегда доступен. Просто взгляните на небо, и я подам знак», — парировал форвард.