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13:25 (мск), источник: BBC News Русская служба

Перспектива для футболиста: жить дольше, умереть от деменции

Согласно новым исследованиям, у бывших профессиональных футболистов в три с половиной раза больше шансов умереть от деменции, чем у других людей того же возраста.

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Источник: Reuters

Расследование смерти бывшего нападающего клуба «Вест Бром» Джеффа Астла показало, что он неоднократно получал травмы мозга.

Согласно новым исследованиям, у бывших профессиональных футболистов в три с половиной раза больше шансов умереть от деменции, чем у других людей того же возраста.

Эксперты Университета Глазго проводят исследования того, как игра головой в футболе может быть связана с повреждениями головного мозга.

Исследование началось после появления информации о том, что бывший нападающий команды «Вест Бромвич Альбион» и сборной Англии Джефф Астл преждевременно ушел из жизни из-за полученных в молодости множественных травм головы.

У Астла развилась деменция, он умер в 2002 году в возрасте 59 лет. Было установлено, что футболист неоднократно получал травмы головного мозга в результате игры головой.

Вдова Джеффа Астла и его внуки. | Источник: Reuters

Жить дольше, умереть от деменции

Ученые сравнивали причины и обстоятельства смерти 7676 бывших футболистов и 23 тыс. людей, не имеющих отношения к футболу.


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Для исследования были взяты данные профессиональных футболистов Шотландии, игравших в период с 1900 по 1976 годы.

Результаты исследования показали, что, несмотря на риск деменции, футбол также увеличивает среднюю продолжительность жизни.

Исследование проводилось по заказу Футбольной ассоциации Англии и Ассоциации профессиональных футболистов, его возглавил невропатолог Вилли Стюарт.

В его докладе отмечаются различные риски: пятикратное повышение шансов на болезнь Альцгеймера, четырехкратный рост вероятности болезни моторных нейронов, а также двукратное увеличение шансов на болезнь Паркинсона у бывших профессиональных футболистов.

Связь между контактными видами спорта, такими как бокс или футбол, и нейродегенеративными заболеваниями в последние годы была предметом споров, но до нынешнего исследования не было данных, свидетельствующих о рисках для профессиональных футболистов.

«Мы все должны осознать, что это только начало нашего понимания этой проблемы, остается много вопросов, требующих ответов», — заявил по поводу этого исследования глава Футбольной ассоциации Англии Грэг Кларк.

История Джеффа Астла также отражена в документальном фильме Би-би-си «Алан Ширер: Деменция, футбол и я».

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