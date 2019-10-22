Перспектива для футболиста: жить дольше, умереть от деменции
Согласно новым исследованиям, у бывших профессиональных футболистов в три с половиной раза больше шансов умереть от деменции, чем у других людей того же возраста.
Согласно новым исследованиям, у бывших профессиональных футболистов в три с половиной раза больше шансов умереть от деменции, чем у других людей того же возраста.
Расследование смерти бывшего нападающего клуба «Вест Бром» Джеффа Астла показало, что он неоднократно получал травмы мозга.
Эксперты Университета Глазго проводят исследования того, как игра головой в футболе может быть связана с повреждениями головного мозга.
Исследование началось после появления информации о том, что бывший нападающий команды «Вест Бромвич Альбион» и сборной Англии Джефф Астл преждевременно ушел из жизни
У Астла развилась деменция, он умер в 2002 году в возрасте 59 лет. Было установлено, что футболист неоднократно получал травмы головного мозга в результате игры головой.
Ученые сравнивали причины и обстоятельства смерти 7676 бывших футболистов и 23 тыс. людей, не имеющих отношения к футболу.
Для исследования были взяты данные профессиональных футболистов Шотландии, игравших в период с 1900 по 1976 годы.
Результаты исследования показали, что, несмотря на риск деменции, футбол также увеличивает среднюю продолжительность жизни.
Исследование проводилось по заказу Футбольной ассоциации Англии и Ассоциации профессиональных футболистов, его возглавил невропатолог Вилли Стюарт.
В его докладе отмечаются различные риски: пятикратное повышение шансов на болезнь Альцгеймера, четырехкратный рост вероятности болезни моторных нейронов, а также двукратное увеличение шансов на болезнь Паркинсона у бывших профессиональных футболистов.
«Мы все должны осознать, что это только начало нашего понимания этой проблемы, остается много вопросов, требующих ответов», — заявил по поводу этого исследования глава Футбольной ассоциации Англии Грэг Кларк.
История Джеффа Астла также отражена в документальном фильме