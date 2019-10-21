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19:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матч Кубка Англии будет переигран. Футболисты ушли с поля после расистских оскорблений

Футбольная ассоциация Англии объявила, что матч квалификационного раунда Кубка Англии между «Харинги Боро» и «Йовил Таун» будет переигран.

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Источник: РИА "Новости"

Игра была остановлена во втором тайме при счете 1:0 в пользу «Йовила». Футболисты «Харинги» покинули поле в знак протеста против расистских оскорблений от фанатов соперника.

Матч будет переигран 29 октября. Ранее стало известно, что двое мужчин 23 и 26 лет были задержаны по подозрению в расистком поведении.

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