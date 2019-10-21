Мане, Агуэро и де Йонг номинированы на приз «Золотой мяч»
ТАСС, 21 октября. Французский журнал France Football объявил имена первых пяти претендентов на получение приза лучшему игроку мира — «Золотой мяч».
ТАСС, 21 октября. Французский журнал France Football объявил имена первых пяти претендентов на получение приза лучшему игроку мира — «Золотой мяч».
На приз номинированы сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, голландский полузащитник «Барселоны» Фрэнки де Йонг (в сезоне-2018/19 выступал за «Аякс» — прим. ТАСС), французский вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис, аргентинский форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и сербский нападающий «Аякса» Душан Тадич.
Во второй пятерке номинантов — форвард «Пари Сен-Жермен» француз Килиан Мбаппе, английский защитник «Ливерпуля» Трент
France Football учредил приз «Золотой мяч» в 1956 году.