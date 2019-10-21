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19:30 (мск), источник: ТАСС

Мане, Агуэро и де Йонг номинированы на приз «Золотой мяч»

ТАСС, 21 октября. Французский журнал France Football объявил имена первых пяти претендентов на получение приза лучшему игроку мира — «Золотой мяч».

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Источник: AFP 2019

На приз номинированы сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, голландский полузащитник «Барселоны» Фрэнки де Йонг (в сезоне-2018/19 выступал за «Аякс» — прим. ТАСС), французский вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис, аргентинский форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и сербский нападающий «Аякса» Душан Тадич.

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Во второй пятерке номинантов — форвард «Пари Сен-Жермен» француз Килиан Мбаппе, английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, голландский полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек, габонский нападающий английского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг и немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген. Имена других 20 претендентов будут объявлены позднее в понедельник.

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France Football учредил приз «Золотой мяч» в 1956 году.

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