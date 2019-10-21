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21:45 (мск), источник: БЕЛТА

«Городея» победила «Энергетик-БГУ» в последнем матче 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Городеи» обыграли на своем поле минский «Энергетик-БГУ» со счетом 1:0 в последнем матче 25-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В этой встрече команды заработали 9 желтых карточек на двоих. Арбитр Андрей Василевич вынес 5 предупреждений хозяевам и 4 — гостям. Единственный гол забил Артем Архипов, отличившийся на 23-й минуте игры.

Результаты остальных матчей 25-го тура: «Динамо» (Брест) — «Слуцк» — 3:2, БАТЭ (Борисов) — «Гомель» — 1:1, «Дняпро» (Могилев) — «Шахтер» (Солигорск) — 2:0, «Динамо» (Минск) — «Витебск» — 0:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Ислочь» (Минский район) — 1:3, «Славия» (Мозырь) — «Неман» (Гродно) — 0:1.

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Динамо» (Брест) — 64 очка (25 матчей), БАТЭ — 57 (24), «Шахтер» — 54 (24), «Динамо» (Минск) — 45 (24), «Ислочь» — 41 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 41 (25).

Гонку бомбардиров возглавляет Илья Шкурин («Энергетик-БГУ»), забивший 14 мячей.

Матчи 26-го тура пройдут 25—27 октября. Центральным станет поединок в Солигорске, где 27 октября «Шахтер» примет БАТЭ.

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