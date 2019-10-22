Ла Лига оспорит перенос матча «Барселона» — «Реал» в суде

Источник: Известия

Комитет по конкуренции Королевской испанской федерации футбола (RFEF) перенес матч «Барселона"-«Реал» на среду, 18 декабря. Именно эту дату согласовали между собой «Реал» и «Барселона». Ла Лига не согласна с таким решением и оспорит его в общегражданском суде, рассказал в интервью «Известиям» официальный представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо. Руководство турнира настаивает на том, что при переносе даты должны быть учтены интересы Ла Лиги, которая имеет юридическое право получить максимальный доход от реализации аудиовизуальных прав. Проведение же главного матча чемпионата в будний день может стать проблемой при выполнения телеконтрактов с разными странами.

Изначально классико должно было состояться 26 октября, но игра была отложена на фоне гражданских протестов, вспыхнувших в Барселоне.

— Ла Лига попросила «Реал» и «Барселону» поменяться кругами, чтобы матч между командами, запланированный на 26 октября в Барселоне, прошел в Мадриде. Почему команды не пошли вам навстречу?

— В соответствии с процедурой, установленной действующим законодательством, Ла Лига официально обратилась с такой просьбой в комитет по конкуренции Королевской испанской федерации футбола (RFEF). Комитет решил отложить матч и должен был согласовать новую дату между клубами. В итоге в понедельник комитет объявил, что игра перенесена на 18 декабря — это среда. Ла Лигу это не устраивает. Мы собираемся обратиться в общегражданский суд, потому что в соответствии с законодательством Испании мы имеем право самостоятельно определять расписание матчей.

— На какой дате будет настаивать Ла Лига?

— 7 декабря — это суббота.

— Если общегражданский суд займет сторону RFEF, вы пойдете дальше?

— Ла Лига может подать апелляцию на решение комитета по конкуренции для защиты своего права определять даты соревнований.

— Сколько Ла Лига потеряет в финансовом плане, учитывая, что трансляции матча 26 октября были запланированы по всему миру?

— Все понимают, что матч не отменен, а перенесен. Финансовые потери незначительны для Ла Лиги и связаны с маркетинговыми кампаниями и отмененными мероприятиями (публичными просмотрами матча, организованными организацией. — «Известия»).

— Будут ли введены какие-то дополнительные меры безопасности вне зависимости от даты проведения матча?

— Матч связан с повышенным риском. В соответствии с законодательством Испании устанавливаются обязанности клубов, а также частных и общественных сил безопасности применить усиленные меры для управления этим риском.

— Ла Лига планировала широко освещать классико в Москве. Могли бы раскрыть подробности?

— Мы готовились к публичному просмотру на большом экране 26 октября и сейчас находимся в ожидании новой даты. Мы готовим большое событие для более чем 5 тыс. фанатов испанского футбола с привлечением одного из амбассадоров Ла Лиги и местных знаменитостей.

— Как Ла Лига отреагировала на решение УЕФА создать третий Кубок Европы — Лигу конфедераций?

— Крайне важно проанализировать, как распределяется доход во всей модели UCC (Uefa Club Competitions), включая, конечно, распределение средств от Лиги чемпионов. Посредством дальнейшего диалога можно создать более инклюзивную и демократичную модель еврокубков, которая уважает экономическую стабильность и конкурентное равновесие национальных лиг. Это одна из ключевых проблем, с которой мы сегодня сталкиваемся, и если она не будет решена, это может в долгосрочной перспективе иметь катастрофические последствия.

— Вы как официальный представитель Ла Лиги выступали жестко против изменения формата Лиги чемпионов (предполагалось, что каждый год в ЛЧ сможет входить только восемь новых команд), что превратило бы ее практически в закрытый турнир. Сейчас этот проект отменен?

— Вовсе нет, предложения Ассоциации европейских клубов (ECA) в данный момент находятся на рассмотрении УЕФА. Чтобы попытаться найти решение, надо вести речь об изменении управления. Если мы хотим реструктурировать европейскую футбольную индустрию, национальные чемпионаты должны принимать гораздо большее участие в процессе принятия решений. Лиги, как часть футбольной индустрии, и УЕФА должны объединиться, обсудить и достичь соглашения о том, куда дальше будет двигаться европейский футбол. УЕФА не должен занимать превосходящую позицию. Даже если кажется, что ситуация немного более спокойная, чем несколько месяцев назад, мы должны быть начеку и готовы действовать.

— Лионель Месси получил шестую золотую бутсу — это рекорд (у Криштиану Роналду — четыре). В Ла Лиге как-то намерены отметить голевые успехи аргентинца?

— Месси считается лучшим игроком всех времен, и мы гордимся тем, что в нашей лиге выступает такой феноменальный футболист. Он делает наш чемпионат сильнее, и его успех — это и наш успех. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас вручил Месси награду «Лучший игрок года», и этот приз будет ежегодно вручаться лучшему футболисту сезона.

— Генеральный директор «Сельты» Герман Артета считает, что Мостовой или Карпин могли бы стать амбассадорами Ла Лиги. Рассматривались ли такие варианты?