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10:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» лишился основного защитника перед матчем с «Кайратом»

Защитник костанайского «Тобола» Виктор Дмитренко пропустит матч 31-го тура казахстанской премьер-лиги против алматинского «Кайрата», сообщает KazFootball.kz.

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28-летний игрок в матче 30-го тура против «Ордабасы» (1:2) получил желтую карточку, которая стала четвертой в сезоне. Таким образом, «Тобол» не сможет рассчитывать на Дмитренко в предстоящей игре, которая состоится 26 октября в Алматы.

Всего в нынешнем чемпионате Дмитренко сыграл 28 матчей и отдал две голевые передачи.

На данный момент «Кайрат» возглавляет турнирную таблицу, набрав 62 очка в 30 играх. «Тобол» (59 баллов в 29 играх) идет третьим.

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