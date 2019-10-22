«Тобол» лишился основного защитника перед матчем с «Кайратом»

28-летний игрок в матче 30-го тура против «Ордабасы» (1:2) получил желтую карточку, которая стала четвертой в сезоне. Таким образом, «Тобол» не сможет рассчитывать на Дмитренко в предстоящей игре, которая состоится 26 октября в Алматы.