«Мечтаю играть за “Барселону” и сборную». Интервью с Томасовым о семье, конкурентах «Астаны» в КПЛ и его прозвище

Хорват выступает за «Астану» с лета 2017 года. В текущем сезоне КПЛ Томасов забил 15 голов и отдал 14 передач. В Лиге Европы на его счету семь мячей и два ассиста.

— Марин, очень рады видеть вас. Как ваши дела?

— Очень хорошо, спасибо!

— Вы недавно вернулись из Атырау, где забили невероятный гол с центра поля. Что вы чувствовали в тот момент?

— Сказать честно, за несколько минут до этого я оказался в похожей ситуации, но решил отдать пас, получилось неточно. При этом видел, что вратарь далеко выходит из ворот. Подумал, что если будет такой момент снова, то обязательно пробью. Все случилось быстро, забрал мяч, пробил и забил гол.

— У вас уже были подобные голы в карьере?

— Никогда. Я думаю, такие голы забиваются только один раз за всю карьеру.

— Вы уже побывали на «Олд Траффорде». Для любого футболиста это мечта — сыграть на таком стадионе. Что вы чувствовали там, на игре?

— Вы правильно сказали, для каждого игрока оказаться там — это мечта, как и сыграть против топ-клуба мирового уровня. Это невероятные ощущения, атмосфера словно погружает в другое измерение.

— Вы слышали наших болельщиков?

— Конечно, я их слышал, но при этом старался концентрироваться на игре. Мне понравилось, как мы сыграли против «Манчестера». Каждый получил удовольствие, и это по-настоящему большой момент для всех. Всегда можно сказать, что ведь могли лучше, забить гол. Мы много тренировались, чтобы выложиться там. Не получилось забить, но, думаю, по итогу встречи мы можем собой гордиться. Нужно продолжать в том же духе.

— Что скажете о своей форме? Вы готовы играть каждую неделю по несколько игр в стартовом составе?

— Да, конечно. Главное — не получить травму. Готов играть настолько часто, насколько это возможно. Не просто могу, а хочу играть каждый матч.

— В матче Лиге Европы против «Санта-Коломы» мне показалось, что были расстроены, что начали матч не в старте.

— Не совсем, я в первую очередь профессионал и должен правильно реагировать. Каждый, кто остается в запасе, он по-спортивному злой и хочет доказать свою пригодность. Если это не так, то зачем тогда играть в футбол. Я стремлюсь всегда выходить в старте, поскольку это моя работа, и я каждый раз наслаждаюсь игрой.

— Да, вы правы. Марин Томасов в нынешнем сезоне и Марин Томасов в прошлом — словно два разных человека. Что случилось в этом году?

— Да, я согласен с вами. Впервые я приехал в команду под руководство Станимира Стойлова, отыграл половину сезона. Новая страна, другая культура. Все это тоже влияет на игру, потребовалось время на адаптацию. Но, даже несмотря на статистику, я доволен, как начал карьеру в Казахстане. Не было столько голов и голевых передач, как сейчас, но польза на поле от меня точно была. Сейчас все складывается как надо. Могу сказать, что это лучший период в моей карьере. Получается практически все. Сейчас я на пике, хочется всегда быть таким эффективным.

— В этом сезоне довольно острая борьба за чемпионство. Это «Астана» уже не такая сильная или конкуренты стали выше уровнем?

— Я верю, что мы сможем выиграть чемпионат. Если этого не случится, то это не только наша вина. Да, мы потеряли много очков с командами, которые не входят в первую четверку. Хотя каждая игра важна. За все мое время здесь мы столько не проигрывали. Значит, что-то случилось с нами, раз показываем такие результаты. Но при этом каждый старается улучшить свои футбольные качества и постоянно расти. Все в наших руках, но, как видите, иногда чего-то не хватает. Я не могу сказать, в чем причина. Может, в настрое, может, недооценка соперников имеет место.

— Какая команда вас удивила в этом сезоне?

— «Тобол». Они даже не удивили, уже давно и планомерно создавалась такая команда. На каждой позиции у них хорошие исполнители. Они проделали хорошую работу.

— Вы сейчас лидер команды. Какая атмосфера в раздевалке?

— Атмосфера отличная. Мы играем в групповом этапе Лиги Европы, боремся за первое место чемпионата. Администрация, президент клуба нас полностью во всем поддерживают. В раздевалке весело, звучит речь на трех языках. Шомко постоянно шутит, Мубеле и Ротариу не понимают. Английский, русский, казахский языки. Все переплетается.

— Кто ваш лучший друг в команде?

— Довольно сложно ответить. Очень много времени провожу с Эричем, Рукавиной. Есть еще Шимунович и Томашевич, но это потому, что мы говорим на одном языке. Да, они из Сербии, но наши языки очень похожи. Но здесь каждый друг за друга, мы не делимся. Команда наша этим и отличается, мне есть с чем сравнить, и далеко не во всех клубах, где я играл, мы были как семья.

— Как они вас называют? Есть прозвище?

— Нет, они зовут просто Марин, Мара.

— Болельщики называют вас Марин Голпасов. Вы знаете, что это означает?

— Да, конечно, знаю. Это очень интересно.

— На последнем чемпионате мира в России сборная Хорватии была неудержимой. Мы считаем, что сейчас команда переживает лучшие времена. В составе золотое поколение. Мне кажется, в любое другое время вы были бы частью сборной Хорватии.

— Конечно, каждый мечтает играть за свою сборную. Нынешний состав сборной уже давно играет вместе. Приходят молодые ребята, которые добиваются вызова в сборную, но, тем не менее, 70−80 процентов состава — это футболисты, которые уже давно в команде. Они заслужили выхода в финал чемпионата мира, им наконец-то улыбнулась удача, ведь до этого им часто не везло, причем фатально не везло. Хорватия очень маленькая страна, но сейчас добивается больших высот, причем не только в футболе. Я имею в виду все виды спорта.

— Ваша семья сейчас живет в Хорватии. Часто ли они приезжают сюда?

— Они жили со мной, когда я только приехал сюда. Но как моя дочь начала ходить в школу, мы решили, что ей лучше учиться на родине. Я ведь не знаю, насколько долго задержусь здесь, в Казахстане. Мы могли отдать ее в местную школу, но вдруг резкий переезд. Для нее это был бы стресс. Новая школа, друзья, город, страна. В любом случае, я частенько летаю к ним. Это тяжело, но что делать.

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— Расскажите о вашей семье. Сколько детей у вас?

— У меня трое детей. Дочь и два сына. Сейчас моей девочке восемь лет, сыну четыре и самому младшему 2,5. Я благодарен Богу за них. Наслаждаюсь каждым моментом, проведенным с ними. Не могу дождаться, когда увижу их снова. Семья для меня — главное в жизни.

— СМИ Хорватии знают о ваших успехах в Казахстане?

— Там даже новости выходят о моих голах. Пишут о моей статистике в чемпионате. В Хорватии знают об «Астане».

— Как вы думаете, есть шансы попасть в сборную Хорватии при такой игре?

— Что касается меня, то я заслужил вызова в сборную. Определенно. Это мое мнение. Мне остается только надеяться. Даже местные СМИ как-то писали об этом. Мое дело — тренироваться и доказывать на поле, что я этого достоин.

— Одно время вы успели поиграть в Саудовской Аравии. Как бы вы описали этот опыт?

— Футбол там набирает очень высокую популярность. Нужно быть готовым к тому, что там кардинально другой климат — очень жарко, другая культура. Это был интересный опыт.

— Наверное, каждый футболист мечтает поиграть за рубежом. За какую команду вы мечтали играть?

— «Барселона». Я с детства слежу за этой командой. Если бы была возможность выбирать, я бы выбрал «Барселону».