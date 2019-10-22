Финал Кубка Азиатской конфедерации футбола перенесен из Пхеньяна в Шанхай

В финале второго по значимости футбольного турнира АФК, который пройдет 2 ноября, сойдутся команды «25 апреля» (КНДР) и «Аль-Ахед» (Ливан). Решение было принято после консультации с коммерческими партнерами конфедерации и мотивировано трудностями в съемке и трансляции финального матча.

18 октября Южнокорейская футбольная ассоциация (KFA) направила в АФК официальное письмо с выражением сожаления по поводу организации северокорейской стороной отборочного матча чемпионата мира 2022 года, который прошел в Пхеньяне 15 октября. KFA призвала азиатскую конфедерацию приложить усилия, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.